«Гроші на ЗСУ!» Кременчужани пікетували мерію з вимогою виділяти більше коштів для армії

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Вранці у суботу, 28 жовтня, кременчужани пікетували міську раду з вимогою виділяти більше коштів на потреби ЗСУ. До мітингувальників вийшов міський голова Віталій Малецький зі своїми заступниками.

Містяни наголосили: вони вважають, що треба виділяти менше грошей на висадку дерев та квітів, закупівлю нових тролейбусів, укладання бруківки, нові майданчики, а також підкреслили, що керівництво міста та топ-чиновники не повинні нараховувати собі великих премій. Краще максимум коштів направити на автівки, дрони, зброю, амуніцію, ліки для військових, які боронять країну. Людей обурює, що часто-густо на автівки, одяг, ліки та необхідне спорядження для наших воїнів гроші збирають їхні сім’ї або волонтери. І такі збори затягуються на кілька місяців, а хлопцям усе це потрібно «на вчора».

З плакатами стояли навіть діти попри те, що на вулиці був холодний вітер

- Гроші, які можна використати на ЗСУ, будь ласка, використовуйте! Громади не буде, якщо ми не будемо допомагати військовим! – говорили у натовпі.

На запитання про укладання нових скверів міський голова Віталій Малецький розповів, що іноземна міжнародна компанія вже три роки поспіль безкоштовно дарує Кременчуку саджанці на 400 тисяч грн для облаштування скверів. Один із них – сквер Лесі Українки біля школи №15, другий – біля школи №2, третій – неподалік пам’ятника Шевченка. Компанія оплатила посадковий матеріал, а «Благоустрій Кременчука» висадив ці дерева.

- Вони не будуть зупинятися, вони далі продовжують цей довготривалий проєкт. Ми його обговорили ще до війни і продовжуємо реалізовувати, – пояснив мер.

Він додав, що відмовитися від озеленення повністю міська влада не може, бо за це отримують зарплату працівники «Благоустрою Кременчука».

Мітингувальники вважають, що центральна ялинка на площі Перемоги не потрібна під час новорічних свят. На що мер відповів, що минулого року до двох військових з підрозділу ППО, який дислокувався у Кременчуці і захищав його, на Різдво приїхали їхні родини з Одеси та заходу України. За його словами, військові сказали:

- Ми воюємо за те, щоб наші діти мали все – школу, садочок, ялинку, мали свята.

На запитання, чому не можна прикрасити живі ялинки, які ростуть у парку, він відповів, що вони не витримають навантаження прикрас. Та додав, що ілюмінація, іграшки та гірлянди закуплені ще до повномасштабної війни, як і сама штучна ялинка, тож на них кошти витрачати не будуть:

- Жодної копійки на іграшки, на гірлянди ніхто витрачати не буде! Прикрашає ялинку наше комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука». Люди отримують зарплату, а так вони сидітимуть без роботи.

Тоді люди наголосили, що без усіх цих речей можна обійтися, а якщо давати недостатньо грошей на оборону, і вона ослабне, росіяни прорвуться у Кременчук, тоді вже нічого не треба буде – ні дерева, ні тролейбуси, ні новорічна ялинка.

Міський голова зауважив, що 50% податків на доходи, які надходять до міського бюджету від військових, витрачається виключно на підтримку цих самих військових. Але витрачати більше не є можливим через те, що з цих коштів, наприклад, виплачуються зарплати медикам, освітянам, дотуються комунальні підприємства, облаштовують укриття.

Пан Малецький поінформував присутніх, що наше місто в області – на першому місці за сумою допомоги, яка надається Збройним силам України.

- Друге місце займає Полтавська обласна рада, третє – Полтава, четверте – Опішня, – сказав мер.

І повідомив, що протягом останнього року наше місто надало на потреби сил оборони 386 млн гривень, а вчора, 27 жовтня, на сесії міськради виділили ще 25 млн гривень:

- Вчора ми перерахували одній частині 4 млн гривень, вони самі закуповують техніку. Наприклад, у хлопців є (гранатомет – ред.) МК-19, на нього їм треба було одну штучку, яку Міністерство оборони їм би ніколи не дало. Ми цю штучку за тиждень знайшли, привезли її, я думаю, у понеділок їм передамо.

Віталій Малецький зауважив, що Кременчук допомагає навіть тим підрозділам, які не перераховують кошти у міський бюджет:

- Одному з підрозділів, який жодної копійки у бюджет Кременчука не перерахував, місто надало допомоги на мільйони гривень. Я не буду його називати у цілях безпеки. Сесії міської ради раз на тиждень для того і проводяться, щоб у четвер прийняти рішення про виділення грошей на підрозділи ЗСУ, у п’ятницю затвердити його на сесії, а у понеділок хлопці отримали все, що треба. У нас тиждень проходить: у понеділок збір заявок, а наступного понеділка вони це вже отримують.

Також міський голова нагадав, що Кременчук допомагає громадам, які звільнили від загарбників. Їм надсилають гуманітарну допомогу, наприклад, 10 тонн продуктів відправили у Херсон.

Періодично люди скандували «Гроші на ЗСУ!» та намагалися донести думку, що тих грошей, які виділяють на потреби ЗСУ у місті – все одно замало.

Наприкінці мітингу люди просили у представників міської влади, аби вони звітували, як допомагають силам оборони та що саме закуповують за гроші кременчужан – платників податків. Натомість мер Віталій Малецький пояснив: для того, щоб військові могли отримати допомогу, вони мають звернутися з офіційним листом до Кременчуцької міської ради, який міститиме перелік необхідних речей. І міська рада візьме їхні потреби до уваги.

З відео ТЪ можете дізнатися, як проходив мітинг, і про що містяни спілкувалися з мером Віталієм Малецьким.

Під час мітингу почалася повітряна тривога, і мітингувальники разом з представниками міської влади спустилися в укриття під мерією. Який воно має вигляд, зможете побачити на нашому сайті. Слідкуйте за новинами.