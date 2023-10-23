У Кременчуці планують провести пікет на підтримку української армії

У суботу, 28 жовтня, біля Кременчуцької міської ради планують провести пікет на підтримку української армії. Подібний захід проведуть у 7 містах України — у Києві, в Одесі, Дніпрі, Черкасах, Тернополі, Львові та у Кременчуці.
Про це повідомила кременчуцька волонтерка Алла Буліна на своїй Facebook-сторінці.
За її словами, захід проводиться з метою «нагадати центральній та місцевій владі, що в Україні йде кровопролитна війна і першим пріоритетом бюджетів всіх рівнів має бути ЗСУ».
Ми виходимо ЗА:
- закупівлю зброї та дронів, а не асфальту та бруківки;
- фінансування військових, а не стадіонів;
- перегляд всіх нецільових витрат під час війни;
- громадський контроль за бюджетами всіх рівнів, — написала волонтерка.
Пікет розпочнеться о 10:00 і триватиме годину.
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