У Кременчуці планують провести пікет на підтримку української армії

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 218

До акції може долучитися будь-який населений пункт України

У суботу, 28 жовтня, біля Кременчуцької міської ради планують провести пікет на підтримку української армії. Подібний захід проведуть у 7 містах України — у Києві, в Одесі, Дніпрі, Черкасах, Тернополі, Львові та у Кременчуці.

Про це повідомила кременчуцька волонтерка Алла Буліна на своїй Facebook-сторінці.

За її словами, захід проводиться з метою «нагадати центральній та місцевій владі, що в Україні йде кровопролитна війна і першим пріоритетом бюджетів всіх рівнів має бути ЗСУ».

Ми виходимо ЗА: - закупівлю зброї та дронів, а не асфальту та бруківки; - фінансування військових, а не стадіонів; - перегляд всіх нецільових витрат під час війни; - громадський контроль за бюджетами всіх рівнів, — написала волонтерка.

Пікет розпочнеться о 10:00 і триватиме годину.