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Кременчуцька влада продовжує проводити прийом громадян: графік

Сьогодні, 11:32 Переглядів: 122

 

За що відповідають заступники голови у життєдіяльності міста

Впродовж тижня у Кременчуці керівництво проведе 4 прийоми громадян з особистих питань. У четвер планується зустріч з міським головою Віталієм Малецьким. 

Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради 23 жовтня.

  • 23 жовтня, з 16:00 до 17:00 — заступник міського голови, директор департаменту житлово-комунального господарства Москалик Іван Володимирович.

Адреса: Приміщення контакт-центру №  20 (вул. Івана Приходька, 36)

  • 24 жовтня, з 16.00 до 17.00 з 16:00 до 17:00 — заступник міського голови з питань культури, спорту та молоді Проценко Руслан Олександрович.

Адреса: Приміщення ліцею №4 (вул. Університетська, 13)

  • 25 жовтня, з 16:00 до 17:00 — заступниця міського голови з питань освіти, здоров’я та соцзахисту Усанова Ольга Петрівна.

Адреса: приміщення початкової школи № 15 (квартал 278, буд. 11)

  • 26 жовтня, з 14:00 до 16:00 — міський голова Кременчука Малецький Віталій Олексійович

Адреса: приміщення виконавчого комітету (площа Перемоги, 2)

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: прийом громадян
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