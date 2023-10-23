Кременчуцька влада продовжує проводити прийом громадян: графік

Впродовж тижня у Кременчуці керівництво проведе 4 прийоми громадян з особистих питань. У четвер планується зустріч з міським головою Віталієм Малецьким.
Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради 23 жовтня.
Адреса: Приміщення контакт-центру № 20 (вул. Івана Приходька, 36)
Адреса: Приміщення ліцею №4 (вул. Університетська, 13)
Адреса: приміщення початкової школи № 15 (квартал 278, буд. 11)
Адреса: приміщення виконавчого комітету (площа Перемоги, 2)
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