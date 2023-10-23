Кременчуцька влада продовжує проводити прийом громадян: графік

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За що відповідають заступники голови у життєдіяльності міста

Впродовж тижня у Кременчуці керівництво проведе 4 прийоми громадян з особистих питань. У четвер планується зустріч з міським головою Віталієм Малецьким. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради 23 жовтня. 23 жовтня, з 16:00 до 17:00 — заступник міського голови, директор департаменту житлово-комунального господарства Москалик Іван Володимирович. Адреса: Приміщення контакт-центру № 20 (вул. Івана Приходька, 36) 24 жовтня, з 16.00 до 17.00 з 16:00 до 17:00 — заступник міського голови з питань культури, спорту та молоді Проценко Руслан Олександрович. Адреса: Приміщення ліцею №4 (вул. Університетська, 13) 25 жовтня, з 16:00 до 17:00 — заступниця міського голови з питань освіти, здоров’я та соцзахисту Усанова Ольга Петрівна. Адреса: приміщення початкової школи № 15 (квартал 278, буд. 11) 26 жовтня, з 14:00 до 16:00 — міський голова Кременчука Малецький Віталій Олексійович Адреса: приміщення виконавчого комітету (площа Перемоги, 2)

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