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Надзвичайні новини, Полтавщина

Бійка між жителями Миргородського району закінчилась обшуком помешкання: що знайшли

Сьогодні, 12:27 Переглядів: 325

 

Тривають слідчі дії

21 жовтня між жителями Заводського під час спільного дозвілля сталась бійка, внаслідок чого одного з учасників сварки госпіталізували. У помешканні власника господарства, де відбувся інцидент, провели обшуки і знайшли зброю.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ НП Полтавщини 23 жовтня.

Повідомлення про травми надійшло до відділення №2 (м. Лохвиця) Миргородського райвідділу поліції 21 жовтня, близько 16:00, від жительки Заводського. 

За даними слідчих, в одному із домоволодінь між двома місцевими чоловіками виник конфлікт під час спільного дозвілля. Унаслідок інциденту 44-річний власник домогосподарства побив 38-річного чоловіка. Потерпілого з місця події госпіталізували. 

За інформацією лікарів, чоловікові травми не є небезпечними для життя та здоров’я. 

Під час проведення обшуку поліціянти також виявили на території домоволодіння пістолет, декілька набоїв та запал ручної гранати. Наразі вилучене направили на експертне дослідження. Тривають слідчі дії.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: пістолет бійка Миргородський район
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