Школярі та педагоги з Горішніх Плавнів організували та провели благодійний концерт

Сьогодні, 12:30 Переглядів: 114 Партнерський проєкт

Жителі міста Горішні Плавні, які завітали 11 жовтня до середньої загальноосвітньої школи № 5 ім. Л.І. Бугаєвської, стали свідками дебютного благодійного концерту «Обличчя війни», який було організовано за ініціативи педагогів та школярів.

Із самого початку війни на базі школи організували пункт збору гуманітарної допомоги, де всі небайдужі збирали продукти харчування, необхідні речі для внутрішньо переміщених осіб, оголошували збори коштів, а згодом почали проводити благодійні ярмарки і концерти.

Організацією концерту зайнялася педагогиня-організаторка школи Наталія Руденко, якій допомагали її донька Валерія та однодумці з числа педагогів школи. Спільними зусиллями вдалося долучити творчу та обдаровану учнівську молодь, і за місяць постійних репетицій понад 70 учасників були готові показати результати своєї роботи глядачам, які відвідали актову залу школи.

Квиток коштував 20 гривень, одразу було вирішено провести три концерти на тижні, і це дозволило зібрати 35 544,8 грн, які будуть направлені на закупівлю автівки для 95-ї бригади, де проходять службу жителі Горішніх Плавнів.

– Головна мета таких заходів — це виховання наших дітей: показати їм наших захисників, щоб діти знали і розуміли, що саме завдяки цим людям ми маємо змогу навчатися, розвиватися, творити. Діти повинні знати обличчя сучасних героїв, наших земляків, які зараз несуть службу в лавах ЗСУ або трагічно пішли із життя, відстоюючи нашу свободу. Вони мають знати правду, пам’ятати їх, пишатися ними. Адже без цього ми не зможемо розраховувати на гідне майбутнє. Пам’ять про тих людей, які втратили своє життя, ніколи не згасне в нашій свідомості, й ми передамо це іншим поколінням, — переконана Наталія Руденко. — Окрім цього, ми намагаємося робити все, щоб практично допомогти нашим військовим. Зараз потреб дуже багато, ми не маємо стояти осторонь, коли в Україні йде війна.

Благодійна й виховна діяльність освітнього закладу продовжується: запланована організація благодійних ярмарків, акцій, і вже ведеться підготовча робота над наступними благодійними концертами «Обличчя війни», які демонструють велич українського духу, викликають почуття гордості за наших людей та жодного з глядачів не залишать байдужим.