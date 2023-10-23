Школярі та педагоги з Горішніх Плавнів організували та провели благодійний концерт

Жителі міста Горішні Плавні, які завітали 11 жовтня до середньої загальноосвітньої школи № 5 ім. Л.І. Бугаєвської, стали свідками дебютного благодійного концерту «Обличчя війни», який було організовано за ініціативи педагогів та школярів.
Із самого початку війни на базі школи організували пункт збору гуманітарної допомоги, де всі небайдужі збирали продукти харчування, необхідні речі для внутрішньо переміщених осіб, оголошували збори коштів, а згодом почали проводити благодійні ярмарки і концерти.
Організацією концерту зайнялася педагогиня-організаторка школи Наталія Руденко, якій допомагали її донька Валерія та однодумці з числа педагогів школи. Спільними зусиллями вдалося долучити творчу та обдаровану учнівську молодь, і за місяць постійних репетицій понад 70 учасників були готові показати результати своєї роботи глядачам, які відвідали актову залу школи.
Квиток коштував 20 гривень, одразу було вирішено провести три концерти на тижні, і це дозволило зібрати 35 544,8 грн, які будуть направлені на закупівлю автівки для 95-ї бригади, де проходять службу жителі Горішніх Плавнів.
Благодійна й виховна діяльність освітнього закладу продовжується: запланована організація благодійних ярмарків, акцій, і вже ведеться підготовча робота над наступними благодійними концертами «Обличчя війни», які демонструють велич українського духу, викликають почуття гордості за наших людей та жодного з глядачів не залишать байдужим.
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