У Кременчуці кронували аварійне дерево: у деяких будинках зникло світло

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23 жовтня біля зупинки громадського транспорту «Центр» працівники КП «Благоустрій-Кременчук» кронували аварійне дерево. Про це журналістам ТЪ повідомили робітники підприємства на місці роботи.

Крім КП «Благоустрій-Кременчук», також працювали робітники АТ «Полтаваобленерго», які знеструмлювали опори, електричні проводи та кабелі. Через це у деяких будинках, що розташовані поруч з місцем роботи, не було світла.

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