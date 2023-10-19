У Кременчуці закупляють дрова на понад 4 млн грн: чому не використовують спиляну деревину

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 188

Кременчуцькі комунальники планують закупити дрова на загальну суму 4 млн 15 тис. грн. У Кременчуці кронують і спилюють дерева, а містяни неодноразово скаржились на КП «Благоустрій Кременчука», працівники якого знищують не лише сухі та аварійні дерева, а й здорові насадження. Чому ці залишки не використовують в опаленні — розповіли під час засідання виконавчого комітету Кременчука 19 жовтня

Нещодавно КП «Кременчукводоканал» оголосив тендер на закупку 1,5 тисячі м3 деревина на 3 млн 75 тис. грн. У свою чергу «Теплоенерго» планує закупити 400 м³ твердого палива на 940 тис. грн.

На сьогоднішньому засіданні виконкому міський голова Кременчука Віталій Малецький разом із чиновниками прокоментував ці закупки. Зокрема розповіли про використання дров, які залишаються після спилювання дерев.

— Ті дрова відправляються на опалення власних потреб комунальних підприємств. Також надають силам оборони на опалення їхніх місць дислокацій. Плюс ми розвозимо 30-40 родинам кожного року, які звертаються до нас. Забезпечуються пункти незламності, накопичується запас дров на комунальних підприємствах, для того, щоб був запас взимку. Усі ці дрова лежать на Благоустрої, — сказав міський голова.

Директор КП «Кременчукводоканал» Роман Михєєв додав, що серед спиляного немає якісних дров, які б могли слугувати, як паливо для підприємства, тому й оголосили тендер.

Мер міста зазначив, що періодично він помічав, як «Благоустрій Кременчука» возить на котельні «Кременчукводоканал» деревину — «по договору, мабуть». Водоканалу порадили закуповувати дрова у КП «Благоустрій Кременчука» за прямими договорами.

— У них є й акація і тверда порода. Благоустрій заробив би 3 мільйони.

Заступник міського голови Іван Москалик розповів, що комунальники спилюють аварійні та фаутні (з пошкодженнями — ред.) дерева і ККД такого палива низький. Мер зауважив, що технологічне обладнання підприємств дозволяє працювати з деревиною від «Благоустрою Кременчука».

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