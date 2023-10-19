«Кременчукгаз» відкриває перший «Газовий ХАБ» у Кременчуці

Це місце, де зосереджені фахівці, які здатні повністю налагодити систему обігріву (від забезпечення газовим та електричним обладнанням до проєктування й монтажу «під ключ»)
КГ ГРУП відкриває «Газовий Хаб» для мешканців малих і великих осель. Це — місце, де зосереджені фахівці, які здатні повністю налагодити систему обігріву (від забезпечення газовим та електричним обладнанням до проєктування й монтажу «під ключ»). Про це повідомили у пресслужбі КГ ГРУП.
Перший «Газовий Хаб» розташований на базі Центру обслуговування споживачів КГ ГРУП на вулиці Героїв Маріуполя, 46, у приміщенні «Кременчукгазу».
КГ ГРУП пропонує повну організацію енергетичної логістики:
Для детальнішої інформації номери телефонів: 050-01-01-104, 067-00-60-104, 095-945-05-04.
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