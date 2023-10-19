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«Кременчукгаз» відкриває перший «Газовий ХАБ» у Кременчуці

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 31

Це місце, де зосереджені фахівці, які здатні повністю налагодити систему обігріву (від забезпечення газовим та електричним обладнанням до проєктування й монтажу «під ключ»)

КГ ГРУП відкриває «Газовий Хаб» для мешканців малих і великих осель. Це — місце, де зосереджені фахівці, які здатні повністю налагодити систему обігріву (від забезпечення газовим та електричним обладнанням до проєктування й монтажу «під ключ»). Про це повідомили у пресслужбі КГ ГРУП.

Перший «Газовий Хаб» розташований на базі Центру обслуговування споживачів КГ ГРУП на вулиці Героїв Маріуполя, 46, у приміщенні «Кременчукгазу».

КГ ГРУП пропонує повну організацію енергетичної логістики:

  • комплексні послуги із продажу й сервісу газового та кліматичного обладнання — «під ключ»;
  • консультацію «Газового Майстра» у виборі техніки;
  • проєктування й монтаж системи опалення;
  • реконструкцію;
  • техобслуговування;
  • окремі умови — для монтажних організацій;
  • подарунок — замовнику комплексних послуг.

Для детальнішої інформації номери телефонів: 050-01-01-104, 067-00-60-104, 095-945-05-04.

— Наша команда готова оперативно виконати замовлення, щоб ви відчули затишок у своїй оселі, — йдеться у повідомленні.
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Автор: Дарія Згура
Теги: Кременчукгаз опалення
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