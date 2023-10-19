Де завтра не буде світла у Кременчуці

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Адреси, за якими 20 вересня енергетики проводитимуть планові роботи

У четвер, 20 жовтня, в деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00

У зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

  • просп. Полтавський, 40.

З 8.00 до 17.00

У зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

  • туп. 10-й Хорольський, 4-11;
  • туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;
  • туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;
  • туп. 6-й Хорольський, 3-6;
  • туп. 7-й Хорольський, 2А, 9А-36, 12, 18;
  • туп. 8-й Хорольський, 3-8;
  • туп. 9-й Хорольський, 9-14;
  • вул. Хорольська, 98/4-209/6;
  • вул. Богдана Хмельницького, 19-78/1;
  • пров. Водний, 3-10/41;
  • вул. Затонна, 1А-14А;
  • пров. Затонний, 3-11;
  • пров. Набережний, 3-9/37;
  • вул. Недогарська, 27/13-39;
  • пров. Річковий, 3, 5, 7;
  • пр. Річковий, 4-14/29;
  • вул. Бетонна, 15А-114;
  • пров. Солдатський, 35-107/3;
  • пров. Давида Гурамішвілі, 1-8;
  • туп. Кременецький, 11;
  • вул. Олени Пчілки, 2А-23;
  • просп. Полтавський, 13-106;
  • пров. Полтавський, 3-108;
  • пров. Якова Петруся, 3-24;
  • пров. Микити Клєцкова, 28А-47;
  • вул. Капітана Трусова, 39-46;
  • вул. Квітки Цісик, 5/48-15;
  • вул. Майора Пугача, 13-50/11;
  • просп. Свободи, 60/1-108;
  • вул. Вадима Бойка, 11-22;
  • вул. Квітки Цісик, 17;
  • вул. Майора Пугача, 16/16-36;
  • просп. Свободи, 78-118.

У зв’язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

  • пров. Аркадія Гайдара, 7/10;
  • вул. М. Коцюбинського, 18, 20;
  • пров. Лісний, 7/10;
  • вул. Перемоги, 12А-62;
  • вул. Полковника Гегечкорі, 6, 12, 16/64;
  • вул. Троїцька, 5, 7/5, 9/16, 11;
  • вул. Богдана Хмельницького, 1-3.
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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: відключення електроенергії планові відключення
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