Де завтра не буде світла у Кременчуці

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У четвер, 20 жовтня, в деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00

У зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

просп. Полтавський, 40.

З 8.00 до 17.00

У зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

туп. 10-й Хорольський, 4-11;

туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;

туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;

туп. 6-й Хорольський, 3-6;

туп. 7-й Хорольський, 2А, 9А-36, 12, 18;

туп. 8-й Хорольський, 3-8;

туп. 9-й Хорольський, 9-14;

вул. Хорольська, 98/4-209/6;

вул. Богдана Хмельницького, 19-78/1;

пров. Водний, 3-10/41;

вул. Затонна, 1А-14А;

пров. Затонний, 3-11;

пров. Набережний, 3-9/37;

вул. Недогарська, 27/13-39;

пров. Річковий, 3, 5, 7;

пр. Річковий, 4-14/29;

вул. Бетонна, 15А-114;

пров. Солдатський, 35-107/3;

пров. Давида Гурамішвілі, 1-8;

туп. Кременецький, 11;

вул. Олени Пчілки, 2А-23;

просп. Полтавський, 13-106;

пров. Полтавський, 3-108;

пров. Якова Петруся, 3-24;

пров. Микити Клєцкова, 28А-47;

вул. Капітана Трусова, 39-46;

вул. Квітки Цісик, 5/48-15;

вул. Майора Пугача, 13-50/11;

просп. Свободи, 60/1-108;

вул. Вадима Бойка, 11-22;

вул. Квітки Цісик, 17;

вул. Майора Пугача, 16/16-36;

просп. Свободи, 78-118.

У зв’язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР: