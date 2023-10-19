Які спеціальності були найпопулярніші на Полтавщині під час вступу у 2023 році

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На першому місці у вступників на рівень бакалавр – право

Які спеціальності цьогоріч стали найпопулярнішими серед вступників на Полтавщині, 19 жовтня на брифінгу розповів директор департаменту освіти і науки ОВА Євген Кончаковський.

П’ятірка найпопулярніших спеціальностей на рівень бакалавр має такий вигляд:

право (541 зарахованих),

нафтогазова інженерія та технології (273 зарахованих),

агрономія (247 зарахованих),

агроінженерія (244 зарахованих),

харчові технології (понад 300 зарахованих).

Абітурієнти з найвищим балом НМТ – 200 – вступили на 12 спеціальностей (серед них комп’ютерні науки, нафтогазова інженерія та технології, хореографія і фізична культура, графічний дизайн, образотворче мистецтво, фізична культура і спорт).

На рівень магістр понад 200 осіб на кожну набрали на такі спеціальності: агрономія, психологія, медицина, стоматологія, соціальна робота, нафтогазова інженерія та технології.

Що стосується фахової передвищої освіти, серед лідерів – Кременчуцький медичний фаховий коледж ім. Литвиненка і Полтавський базовий медичний фаховий коледж. У ці навчальні заклади на спеціальність «Медсестринство» зарахували відповідно 338 та 175 учнів.

Загалом в області до 29 закладів професійно-технічної освіти вступили 3645 учнів. Водночас три вищі професійні училища набрали 146 учнів за рівнем підготовки фаховий молодший бакалавр (раніше їх готували коледжі).

До закладів фахової передвищої освіти зарахували на навчання 4382 учнів (минулого року – 3736).

До вишів на навчання вступили 12736 студентів (минулого року – 11348). Зокрема на рівень бакалавр – 6700, на рівень магістр – 6000, з них 465 – переселенці, 269 – з особливо небезпечних території, 389 – учасники бойових дій.

Євген Кончаковський звернув увагу, що у цьому році Луганський національний університет, який зараз працює на теренах Полтавщини, набрав 2145 здобувачів освіти.

Також до закладів вищої та фахової передвищої освіти могли вступати і без складання національного мультипредметного тесту та єдиного фахового вступного випробування ті абітурієнти, які подавали заявки на спеціальності з особливою підтримкою. Зокрема галузевого машинобудування, цивільного будівництва, агрономії, ветеринарної медицини, низки педагогічних спеціальностей, електроенергетики, електротехніки й електромеханіки. Загалом особливу підтримку отримали 32 спеціальності, яких потребує економіка України для відбудови країни.

На окремі спеціальності відбувалося зарахування за широким конкурсом: коли заява вступника конкурувала не в межах одного закладу освіти, а у межах освітньої програми у закладах вищої освіти усієї України.