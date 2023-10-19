Якою буде погода 20 жовтня: Кременчук штормитиме

Вранці очікується дощ, який до полудня повинен закінчитися. Уся решта дня пройде без опадів
У п'ятницю, 20 жовтня, протягом усього дня у Кременчуці буде триматися хмарна погода.
За даними сайтів прогнозу погоди, завтра вдень температура повітря становитиме +18...+20°C.
Вранці очікується дощ, який до полудня повинен закінчитися. Уся решта дня пройде без опадів.
Увечері стовпчики термометрів показуватимуть +17...+16°C.
За повідомленням Полтавського обласного центру з гідрометеорології, вранці та вдень 20 жовтня по Полтавській області очікуються пориви південно-західного вітру 15-18 м/с. Оголошений 1 рівень небезпечності – жовтий.
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