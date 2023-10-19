Де кременчужани можуть зробити аналіз води з власної свердловини

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 198

Скільки це коштує, та як довго чекати результатів

Де у Кременчуці можна провести лабораторні дослідження питної води зі свердловини приватного домогосподарства? З таким питанням до нашої редакції звернулася кременчужанка Юлія.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався, що у місті такі дослідження роблять принаймні дві організації — КП «Кременчукводоканал» та Кременчуцький районний відокремлений підрозділ Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України».

Лабораторія Кременчуцького РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ України»

Зателефонувавши за номером 0536 756 140, можна отримати консультацію щодо правильного відбору води зі свердловини, та дізнатися, як і коли написати заяву та отримати рахунок на оплату дослідження.

Санітарно-хімічне дослідження — близько 370 грн. Потрібно буде привезти 1 л води у скляній тарі. Результат на наступний день.

Мікробіологічне дослідження — близько 280 грн. Спочатку потрібно буде взяти у лабораторії стерильну півлітрову тару, набрати води та привезти на аналіз. Результат за 5 днів.

Центральна хіміко-бактеріологічна лабораторія КП «Кременчукводоканал»

Для початку потрібно подзвонити за номером 050 189 1019 та дізнатися, коли саме можна буде здати воду на аналіз, адже станом на 19 жовтня — черга до кінця місяця.

Далі буде необхідно укласти договір на підставі наданих паспорту та «індифікаційного» коду.

І вже після цього привезти до лабораторії 1,5-2 л води зі свердловини.

За умови надання до 10.00 належної якості води, дослідження триватиме протягом дня. Вартість — 1 124 грн.

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