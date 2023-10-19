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Запалив зал з перших слів: у Кременчуці відбувся концерт Skofka

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 227

Глядачі виходили з Міського палацу культури усміхнені та задоволені

Вчора, 18 жовтня, у Кременчуці, у Міському палаці культури було дуже гучно, бо виступав Skofka. З перших слів співак запалив зал, усі кричали та аплодували.

Заспівавши кілька пісень, Skofka пригадав, що перед туром він виставляв у сторіс віконце, де запитував у підписників, хто та в якому місті буде. Після цього на сцені МПК він зачитав нікнейми тих, хто написав, що вони будуть у Кременчуці. Як виявилося, усі до одного, хто написав, цього вечора були присутні в залі.

Далі концерт продовжився улюбленими піснями слухачів, такими як «Крузак», «Чути гімн», «Додому», «Не забудем і не пробачим», «В дорогу» та інші. Під час усіх пісень люди вставали зі своїх місць, підспівували, світили ліхтариками та в кінці кожної пісні вигукували й аплодували.

 Також під час концерту Skofka зачитав свій вірш про українських ворогів, який написав ще понад рік тому.

 А на кінець концерту артист виконав ще декілька найулюбленіших пісень своїх фанатів та під оплески й щасливі крики пішов зі сцени.

Кременчужани виходили з Міського палацу культури усміхнені та задоволені.

Фото: Кирило Воронцов
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Автор: Дарія Згура Фото: Кирило Воронцов
Теги: концерт Skofka МПК
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