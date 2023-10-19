На Лубенщині дитина отримала травму під час конфлікту у школі (додано)

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19 жовтня на Лубенщині дитина отримала травму під час конфлікту у школі. Про це інформує Лубенський райвідділ поліції.

До поліції близько 11.10 звернувся співробітник навчального закладу та розповів про конфлікт між учнями. На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції та ювенальні поліцейські.

У ході цього конфлікту 13-річний хлопець отримав тілесне ушкодження. Потерпілого доставили у Лубенську лікарню інтенсивного лікування, де йому надали відповідну медичну допомогу та встановлюватимуть ступінь тяжкості тілесного ушкодження.

Наразі причини та обставини події з’ясовує слідство.

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За словами речника Національної поліції Полтавщини Юрія Сулаєва, між школярами виникла бійка. За попередньою інформацією, потерпілий учень отримав легкі тілесні ушкодження, його життю нічого не загрожує.