Омолодження дерев у Кременчуці чи знущання з них, які призводять до трагедій

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 686

«Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з експерткою зі Львова щодо методів догляду за зеленими насадженнями у Кременчуці та в цілому в Україні, а також про причини трагедії, коли у місцевому дитячому садку загинула дівчинка

Наприкінці лютого Кременчуцька міська рада звітувала про роботи, які місцеві комунальні озеленювачі називають омолодженням зелених насаджень Кременчука. Після цих робіт залишаються понівечені стовбури дерев, які ще донедавна давали такий бажаний у спеку затінок та насичували повітря промислового міста киснем.

До нашої редакції постійно звертаються жителі Кременчука зі скаргами на КП «Благоустрій Кременчука», працівники якого знищують зелені легені на міських вулицях й у дворах. При цьому часто часто-густо під пилку йдуть не старі хворі дерева, а відносно молоді та висаджені жителями фруктові.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» звернувся за коментарем до Олександри Сладкової, начальниці управління екології Львова.

— У Кременчуці тривають роботи з омолодження дерев. Після цих робіт містяни місця собі не знаходять, але вплинути на це ніяк не можуть. Чи справді те, що роблять з деревами комунальники — омолодження?

— Омолодження — це шкідлива процедура, яка має бути заборонена. Її неможливо зробити правильно. Це просто дурість.

На фото просто калічення дерев, що призводить до їх передчасної дестабілізації та загибелі.

В європейських правилах обрізки дерев немає ніякого омолодження. Понад 20% гілок з листям зрізати не можна, зрізів понад 5-10 см діаметра не має бути. Це кажуть стандарти.

— А які це стандарти?

— Європейські стандарти. Зокрема європейський стандарт, який говорить про шкоду «топінгу» і немає жодних відомостей про «омолоджуючу» обрізку.

— А що каже українське законодавство? Якісь документи потрібні для обрізки, дозволи?

— Обрізка не передбачає дозволів. Українське дозволяє будь-які знущання із зелених насаджень. На місцях все вирішують майстри на основі багатого професійного досвіду.

— Чи є ймовірність, що це призведе до хвороб і загибелі дерев майбутньому.

— Без сумніву.

У Кременчуці був такий випадок. Обрізали дерева, вони захворіли. А потім 21 жовтня 2021 року на території дитячого садка сильний порив вітру зламав дерево, яке упало на двох маленьких дітей: 5-річний хлопчик отримав перелом стегна, а 4-річна дівчинка потрапила до реанімації, де померла.

1 листопада 2022 року на «Інтері» у ток-шоу «Стосується кожного» навіть спробували розібратися в причинах трагедії, яка сталася у кременчуцькому дитсадку.

Майже за рік слідчий суддя Крюківського районного суду Кременчука задовольнив дві скарги мами загиблої дівчинки та зобов'язав Кременчуцьку окружну прокуратуру внести відомості до ЄРДР за її заявою про «службову недбалість», щодо віцемерки Ольги Усанової та директорки дитсадка.

Після цього дерева на території навчальних закладів масово нещадно кронують або ж зрізають під корінь.

Олександра Сладкова передивилася фото з місця трагедії, та висловила свою експертну думку:

— На жаль, так часто буває. Скажімо так. Дерево зламалося, бо його довели до цього неправильною обрізкою. Великі гілки при стовбурі забрали, як то кажуть «кронували», що призвело до того, що листя лишилося лише на верхівці послабленого стовбура. І стовбур переламався у місці загниття від обрізаної гілки.

*Фейсбук-сторінка Олександри Сладкової, де у цікавій та доступній формі можна покращувати свої знання про життя дерев та те, як ці життя подовжити.

Окрім омолодження, працівники КП «Благоустрій Кременчука» проводять кронування та санітарну обрізку дерев. Так вони це називають. До прикладу, минулого тижня працівники цього комунального підприємства кронували 31 та видалили 35 аварійних дерев.



