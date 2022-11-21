Суд зобов'язав прокуратуру розслідувати «службову недбалість» віцемерки Ольги Усанової

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 022 Коментарів: 1

Сьогодні, 21 листопада, слідчий суддя Крюківського районного суду Кременчука задовольнив дві скарги мами дівчинки, яку минулоріч убило дерево у дитсадку, Світлани Німчиної та зобов'язав Кременчуцьку окружну прокуратуру внести відомості до ЄРДР за її заявою про «службову недбалість», щодо віцемерки Ольги Усанової та директорки дитсадка Галини Гладенької.

Нагадаємо, що 21 жовтня 2021 року у Кременчуці на території дитячого садка сильний порив вітру зламав дерево, яке упало на двох маленьких дітей. 5-річний Марк отримав перелом стегна, 4-річна Анастасія потрапила до реанімації та там померла.

Керівництво садка називає те, що сталося нещасним випадком. Проте мати загиблої дівчинки, Світлана Німчина, впевнена, що персонал та чиновники намагаються уникнути відповідальності. А нещасним випадком виправдовують свою недбалість.

Нагадаємо, що це вже не перший трагічний інцидент, що трапився у дошкільних закладах Кременчука. У 2015 році 5-річна Катя Чесак травмувалася на ігровому майданчику садка через металевий болт, який стирчав із гойдалки. Тоді дитина під наглядом вихователів отримала відкриту проникаючу черепно-мозкову травму.