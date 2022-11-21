На Полтавщині автомобіль з 8-річною пасажиркою зіткнувся з електроопорою

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20 листопада близько 13.30 на проспекті Володимирському в місті Лубнах 24-річний водій легковика Daewoo Lanos виїхав за межі проїжджої частини та зіткнувся з електроопорою. Про це інформує Лубенський районний відділ поліції.

Унаслідок ДТП 28-річна пасажирка легковика отримала тілесні ушкодження; її ушпиталили до Лубенської лікарні інтенсивного лікування. В автомобілі також знаходилася й 8-річна дівчинка. На щастя, дитина не постраждала.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі поліція встановлює всі обставини та причини ДТП.