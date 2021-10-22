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У дитячій лікарні померла дівчинка, на яку впало дерево у дитсадку

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 3 292 Коментарів: 2

 

Травми виявилися несумісними з життям

Сьогодні зранку стало відомо, що у дитячій лікарні Кременчука померла дівчинка, на яку вчора впало дерево у дитсадку під час прогулянки.

Мала перебувала в реанімації, лікарі боролися за її життя, проте травми виявилися з ним несумісними. Вона була в комі у реанімації. Нагадаємо, дівчинка отримала черепно-мозкову травму. 

Під час інциденту постраждало двоє дітей – у хлопчика перелом стегна. Також травмована вихователька.

Поліція відкрила кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією частини 2 статті 137 (Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей) Кримінального кодексу України. Триває слідство, про це повідомляє сайт Головного управління поліції у Полтавській області.


8.24. Додано. Як стало відомо від медиків, сьогодні травмованого хлопчика оперуватимуть у лікарні. Стан здоров'я середньої тяжкості. 

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: дитсадок дівчинка дерево
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Коментарі: 2

100
alexradion:
Сьогодні, 09:51

Співчуття батькам...Втратити дитину-це невимовне горе...На мою думку-це не нещасний випадок,такі трагедії треба прирівнювати до вбивства.Його можна було уникнути.Як?Пояснюю.В Англії є така професія-контролер дитячих майданчиків.Спеціаліст обходить дитячі майданчики і перевіряє їх на предмет безпеки для здоров*я.Не лише очима,як у нас,а й РУКАМИ.Перевіряє їх на міцність.Якщо дорослий чоловік не зможе зламати якусь металеву трубу,то під вагою дитини вона вже точно не зламається.Років 20 у Горішніх Плавнях був трагічний випадок,коли на дититну впала металева шведська стінка.Вона проіржавіла в землі і зламалась...Обійти територію дитсадка один раз в півроку і перевірити все на міцність,помітити аварійні дерева чи гілки-справа 30 хвилин.


13 0
275
LYuSIYa:
Сьогодні, 10:13

А тепер давайте згадаємо про приписи і заборони пожежників по школам.


5 0

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