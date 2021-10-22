У дитячій лікарні померла дівчинка, на яку впало дерево у дитсадку

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 3 292 Коментарів: 2

Сьогодні зранку стало відомо, що у дитячій лікарні Кременчука померла дівчинка, на яку вчора впало дерево у дитсадку під час прогулянки.

Мала перебувала в реанімації, лікарі боролися за її життя, проте травми виявилися з ним несумісними. Вона була в комі у реанімації. Нагадаємо, дівчинка отримала черепно-мозкову травму.

Під час інциденту постраждало двоє дітей – у хлопчика перелом стегна. Також травмована вихователька.

Поліція відкрила кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією частини 2 статті 137 (Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей) Кримінального кодексу України. Триває слідство, про це повідомляє сайт Головного управління поліції у Полтавській області.





8.24. Додано. Як стало відомо від медиків, сьогодні травмованого хлопчика оперуватимуть у лікарні. Стан здоров'я середньої тяжкості.