Чи безпечно вакцинуватися алергікам: у НСЗУ дали чітку відповідь

Будь-який вид алергії окрім алергії на компоненти конкретного препарату не є протипоказанням для щеплення
Люди з алергією можуть вагатися щодо вакцинації проти COVID-19, бо вважають, що щеплення їм зашкодить. Фахівці Національної служби здоров'я України запевняють, що вакцина цілком безпечна для тих, хто страждає на алергію.
Власне, алергія — це реакція імунної системи на певну речовину, і науці відомо понад 20 тисяч алергенів. Далеко не кожен із них викликає реакцію в кожної людини з алергією. Вакцинуватися обов’язково треба, якщо маєте алергію на:
Алергійний риніт також не впливає на щеплення, з ним можна спокійно вакцинуватися.
Єдиним протипоказником може стати алергічна реакція на компоненти вакцини. Зі складом вакцин можна ознайомитися в інструкціях до препаратів на сайті Державного експертного центру МОЗ або тут.
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