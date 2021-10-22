Чи безпечно вакцинуватися алергікам: у НСЗУ дали чітку відповідь

Сьогодні, 07:22 Переглядів: 969 Коментарів: 1

Будь-який вид алергії окрім алергії на компоненти конкретного препарату не є протипоказанням для щеплення

Люди з алергією можуть вагатися щодо вакцинації проти COVID-19, бо вважають, що щеплення їм зашкодить. Фахівці Національної служби здоров'я України запевняють, що вакцина цілком безпечна для тих, хто страждає на алергію.

Власне, алергія — це реакція імунної системи на певну речовину, і науці відомо понад 20 тисяч алергенів. Далеко не кожен із них викликає реакцію в кожної людини з алергією. Вакцинуватися обов’язково треба, якщо маєте алергію на:

їжу;

домашніх тварин;

отруту;

фактори довкілля;

латекс;

пероральні ліки.

Алергійний риніт також не впливає на щеплення, з ним можна спокійно вакцинуватися.

Єдиним протипоказником може стати алергічна реакція на компоненти вакцини. Зі складом вакцин можна ознайомитися в інструкціях до препаратів на сайті Державного експертного центру МОЗ або тут.