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Кременчук, Коронавірус / Карантин

21 жовтня у Кременчуці від ускладнень COVID-19 померло три чоловіка

Вчора, 22:14 Переглядів: 601 Коментарів: 1

 

Захворіло 162 людини, а одужало 49

21 жовтня в місті зареєстрували сто шістдесят два нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу.

За даними мерії, захворіли сто жінок віком від 21 до 83 років, п'ятдесят п'ять чоловіків віком від 20 до 83 років та семеро дітей віком від 6 до 18 років. Із вперше виявлених випадків захворювання сто сорок сім пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, п'ятнадцять – лікується в інфекційних шпиталях.

Всього в інфекційних шпиталях лікується сто вісімдесят осіб.

Одужало сорок дев'ять пацієнтів. На жаль, три чоловіки віком 63 роки 68 років та 74 роки померли.

Загалом у Кременчуці зареєстрували 11200 хворих, одужало 9586, померло 312.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус смерть от коронавируса
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Коментарі: 1

158
ТимТимыч:
Вчора, 22:57

Скільки 21-го жовтня померло від серцево-судинних хвороб?
Від онкологічних хвороб?
Від інших хвороб, окрім ковід?


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