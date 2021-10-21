Де в Кременчуці відключать світло 22 жовтня: адреси

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«Полтаваобленерго» повідомляє, що 22 жовтня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах.

З 5.00 до 17.00 не буде світла за адресами:

вул. Щаслива;

вул. Нижня;

пров. Фізкультурний;

пров. Ударний;

пров. Спартаківський;

пров. Динамівський;

пров. Парковий;

пров. 1-й Парковий.

З 6.00 до 19.00 відключать електроенергію за адресами:

вул. Чкалова;

пров. Сінний;

пр. Приозерний;

туп. Проточний.

З 6.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:

Школа № 24, просп. Полтавський, 16-Б;

просп. Полтавський, 5-32;

вул. Марка Вовчка;

вул. Некрасова;

вул. Размислова;

вул. Молодогвардійців;

вул. Плєханова;

вул. Володимира Винниченка.

З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:

вул. Республіканська, 1-74;

вул. Виноградна;

вул. Художня;

вул. Тупікова;

вул. Єгорова;

вул. Володимира Івасюка;

вул. Насосна;

вул. Франка;

вул. Революціонерів;

вул. Зинаїди Тулуб;

вул. Паркова;

вул. Ново-Межева, 3-6;

вул. Кавалерійська;

вул. Остапа Вишні;

вул. Академіка Герасимовича;

вул. Сергія Єфремова;

вул. Гайдамацька;

вул. Тіниста;

вул. Олександрійська;

вул. Олексія Древаля;

вул. Індустріальна;

вул. Перемоги, 12-64;

вул. Гоголя, 7-21;

вул. Академіка Маслова, 31/20, 32/15;

вул. Софіївська, 2/50, 4;

вул. Троїцька, 5-18;

вул. Богдана Хмельницького, 4-10;

вул. 1905 року, 16/64;

вул. Переяслівська, 83-116;

вул. Сумська, 70-101;

вул. Підгірна;

вул. Піщана;

вул. Кріворудна;

вул. Суворова;

вул. Сурікова;

вул. Рєпіна;

вул. Парізької Комуни;

вул. Черняховського;

вул. Ярмаркова;

вул. Кронштадська;

вул. Деповська;

вул. Військова;

вул. Ново-Іванівська;

вул. Басейна;

вул. Миколи Кучми;

вул. Силікатна;

пров. Ново-Іванівський;

пров. Столярний;

пров. Тихий;

пров. Силікатний;

пров. Редутний;

пров. Суворова;

пров. Південний;

пров. Ударний;

пров. Піщаний;

пров. Коцюбинського, 6-20;

пров. Лісний;

пров. Індустріальний;

пров. Транспортний;

пров. Шкільний;

пров. Фруктовий, 24-32;

пров. Насосний;

пров. Крюківський;

пров. Ушинського;

пр. Парковий.



