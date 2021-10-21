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Кременчук, Споживач

На КремТЕЦ теж кличуть послухати про нові тарифи: стало відомо, що подорожчає і наскільки

Сьогодні, 19:15 Переглядів: 913 Коментарів: 1

 

Тариф для населення фактично (у платіжках) не підвищиться

ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» скликає на відкриті слухання проєкту нових тарифів для всіх груп споживачів. Захід відбудеться 23 жовтня об 11.00 в онлайн режимі.

Проєкт рішення про нові тарифи вже опублікований сьогодні на офіційному веб-погрталі Кременчуцької міської ради. Нагадаємо, повноваження затверджувати кінцевий тариф для споживачів у місті (з урахуванням усіх складових — виробництва, транспортування та постачання) має виконком Кременчуцької міської ради.

Раніше Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила КремТЕЦ тарифи на виробництво. Тепер виконком затвердить кінцеві тарифи.

Наводимо порівняльні таблиці: діючих тарифів та проєктів тарифів, за якими теплова енергія та гаряча вода відпускаються споживачам. Тарифи наведені з ПДВ.

Тарифи на теплову енергію (з ПДВ)

Категорія споживачів

Чиний тариф , грн/Гкал

Проєкт тарифу, грн/Гкал

Різниця, грн

Різниця, %

населення

1796,4

2094,29

297,89

16,60%

релігійні організації

1785,26

3808,33

2023,07

113,30%

бюджетні установи

1774,6

3435,42

1660,82

93,50%

інші споживачі

1773,25

3765,41

1992,15

112,30%


Тарифи на гарячу воду (за 1 куб м, з ПДВ)

Категорія споживачів

Чиний тариф

Проєкт тарифу

Різниця, грн

Різниця, %

населення

103,99

119,81

15,82

15,20%

бюджетні установи

102,19

188,21

86,02

84,20%

інші споживачі

102,11

205,03

102,92

100,80%

Фактичні тарифи для населення (у платіжках) підвищуватися не будуть — це обумовлено проєктом рішення виконкому. Проте постачальники тепла рахуватимуть різницю в тарифі для відшкодування з бюджету — тому користуватимуться в цьому обліку новими розцінками.

Заявки для участі у відкритому обговоренню проєкту тарифів для категорій споживачів ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» приймаються до 16:30 год 22 жовтня 2021 року у електронному вигляді на електронну пошту kanc01@kremtec.com.ua або в письмовому вигляді за адресою: 39610, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська, 2.

У заявці слід вказати ПІБ, адресу проживання, контактний номер телефону, електронну адресу. Після реєстрації учасника на електронну адресу буде надіслано ідентифікатор відеоконференції.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: тариф Кременчуцька ТЕЦ тепло гаряча вода
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Коментарі: 1

135
DarkFolko:
Сьогодні, 21:36

Забавная разница между Теплоєенерго И Креметец


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