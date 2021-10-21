На КремТЕЦ теж кличуть послухати про нові тарифи: стало відомо, що подорожчає і наскільки

ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» скликає на відкриті слухання проєкту нових тарифів для всіх груп споживачів. Захід відбудеться 23 жовтня об 11.00 в онлайн режимі.
Проєкт рішення про нові тарифи вже опублікований сьогодні на офіційному веб-погрталі Кременчуцької міської ради. Нагадаємо, повноваження затверджувати кінцевий тариф для споживачів у місті (з урахуванням усіх складових — виробництва, транспортування та постачання) має виконком Кременчуцької міської ради.
Раніше Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила КремТЕЦ тарифи на виробництво. Тепер виконком затвердить кінцеві тарифи.
Наводимо порівняльні таблиці: діючих тарифів та проєктів тарифів, за якими теплова енергія та гаряча вода відпускаються споживачам. Тарифи наведені з ПДВ.
|
Категорія споживачів
|
Чиний тариф , грн/Гкал
|
Проєкт тарифу, грн/Гкал
|
Різниця, грн
|
Різниця, %
|
населення
|
1796,4
|
2094,29
|
297,89
|
16,60%
|
релігійні організації
|
1785,26
|
3808,33
|
2023,07
|
113,30%
|
бюджетні установи
|
1774,6
|
3435,42
|
1660,82
|
93,50%
|
інші споживачі
|
1773,25
|
3765,41
|
1992,15
|
112,30%
|
Категорія споживачів
|
Чиний тариф
|
Проєкт тарифу
|
Різниця, грн
|
Різниця, %
|
населення
|
103,99
|
119,81
|
15,82
|
15,20%
|
бюджетні установи
|
102,19
|
188,21
|
86,02
|
84,20%
|
інші споживачі
|
102,11
|
205,03
|
102,92
|
100,80%
Фактичні тарифи для населення (у платіжках) підвищуватися не будуть — це обумовлено проєктом рішення виконкому. Проте постачальники тепла рахуватимуть різницю в тарифі для відшкодування з бюджету — тому користуватимуться в цьому обліку новими розцінками.
Заявки для участі у відкритому обговоренню проєкту тарифів для категорій споживачів ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» приймаються до 16:30 год 22 жовтня 2021 року у електронному вигляді на електронну пошту kanc01@kremtec.com.ua або в письмовому вигляді за адресою: 39610, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська, 2.
У заявці слід вказати ПІБ, адресу проживання, контактний номер телефону, електронну адресу. Після реєстрації учасника на електронну адресу буде надіслано ідентифікатор відеоконференції.
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