На КремТЕЦ теж кличуть послухати про нові тарифи: стало відомо, що подорожчає і наскільки

Сьогодні, 19:15 Переглядів: 913 Коментарів: 1

Тариф для населення фактично (у платіжках) не підвищиться

ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» скликає на відкриті слухання проєкту нових тарифів для всіх груп споживачів. Захід відбудеться 23 жовтня об 11.00 в онлайн режимі.

Проєкт рішення про нові тарифи вже опублікований сьогодні на офіційному веб-погрталі Кременчуцької міської ради. Нагадаємо, повноваження затверджувати кінцевий тариф для споживачів у місті (з урахуванням усіх складових — виробництва, транспортування та постачання) має виконком Кременчуцької міської ради.

Раніше Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила КремТЕЦ тарифи на виробництво. Тепер виконком затвердить кінцеві тарифи.

Наводимо порівняльні таблиці: діючих тарифів та проєктів тарифів, за якими теплова енергія та гаряча вода відпускаються споживачам. Тарифи наведені з ПДВ.

Тарифи на теплову енергію (з ПДВ)

Категорія споживачів Чиний тариф , грн/Гкал Проєкт тарифу, грн/Гкал Різниця, грн Різниця, % населення 1796,4 2094,29 297,89 16,60% релігійні організації 1785,26 3808,33 2023,07 113,30% бюджетні установи 1774,6 3435,42 1660,82 93,50% інші споживачі 1773,25 3765,41 1992,15 112,30%





Тарифи на гарячу воду (за 1 куб м, з ПДВ)

Категорія споживачів Чиний тариф Проєкт тарифу Різниця, грн Різниця, % населення 103,99 119,81 15,82 15,20% бюджетні установи 102,19 188,21 86,02 84,20% інші споживачі 102,11 205,03 102,92 100,80%

Фактичні тарифи для населення (у платіжках) підвищуватися не будуть — це обумовлено проєктом рішення виконкому. Проте постачальники тепла рахуватимуть різницю в тарифі для відшкодування з бюджету — тому користуватимуться в цьому обліку новими розцінками.

Заявки для участі у відкритому обговоренню проєкту тарифів для категорій споживачів ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» приймаються до 16:30 год 22 жовтня 2021 року у електронному вигляді на електронну пошту kanc01@kremtec.com.ua або в письмовому вигляді за адресою: 39610, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська, 2.

У заявці слід вказати ПІБ, адресу проживання, контактний номер телефону, електронну адресу. Після реєстрації учасника на електронну адресу буде надіслано ідентифікатор відеоконференції.