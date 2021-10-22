В одному селі 0 осіб, в іншому - 2: на Полтавщині об'єднали три села

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 774

Депутати Полтавської обласної ради об'єднали три села в одне. Згідно з рішенням «Про завершення об’єднання населених пунктів:

с. Фуглі, с. Запорожці, с. Мокрії», замість трьох сіл Фуглі, Запорожці та Мокрії залишиться лише одне - Мокрії Комишнянської

селищної територіальної громади Миргородського району Полтавської області.

- Населені пункти Фуглі, Запорожці, Мокрії тісно межують між собою, відстань між населеними пунктами відсутня, їх розмежовують лише польові дороги. Станом на 01.05.2021 чисельність населення села Фуглі склала 0 осіб, села Запорожці – 2 особи. Жителі зазначених вище сіл практично позбавлені можливості вирішувати цивільно-правові, майнові питання у зв’язку з відмінностями між даними щодо фактичного місця проживання згідно з картографічними матеріалами та місцем реєстрації, зазначеного у паспорті, - йдеться у рішенні.