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В одному селі 0 осіб, в іншому - 2: на Полтавщині об'єднали три села

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 774

 

Рішення затвердили на сесії Полтавської облради

Депутати Полтавської обласної ради об'єднали три села в одне. Згідно з рішенням «Про завершення об’єднання населених пунктів:
с. Фуглі, с. Запорожці, с. Мокрії», замість трьох сіл Фуглі, Запорожці та Мокрії залишиться лише одне - Мокрії Комишнянської
селищної територіальної громади Миргородського району Полтавської області.

- Населені пункти Фуглі, Запорожці, Мокрії тісно межують між собою, відстань між населеними пунктами відсутня, їх розмежовують лише польові дороги. Станом на 01.05.2021 чисельність населення села Фуглі склала 0 осіб, села Запорожці – 2 особи. Жителі зазначених вище сіл практично позбавлені можливості вирішувати цивільно-правові, майнові питання у зв’язку з відмінностями між даними щодо фактичного місця проживання згідно з картографічними матеріалами та місцем реєстрації, зазначеного у паспорті, - йдеться у рішенні. 
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Автор: Альона Душенко
Теги: село Полтавська облрада сесія
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