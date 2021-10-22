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Через велику кількість бажаючих вакцинуватися пункти щеплення у Кременчуці працюватимуть довше

Сьогодні, 09:05 Переглядів: 824 Коментарів: 12

 

21 жовтня у нашому місті зафіксували рекорд – за день щепилося 2216 кременчужан

Пункти щеплення у Кременчуці працюватимуть на годину довше. Про це повідомила заступниця директора департаменту охорони здоров'я Людмила Пономаренко на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

21 жовтня у нашому місті зафіксували рекорд – за день щепилося 2216 кременчужан. Вочевидь, це пов'язано з тим, що з 21 жовтня для міжрегіональних поїздок громадським транспортом необхідний ковід-сертифікат (або як альтернатива негативний ПЛР-тест).

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Тож з 21 жовтня, щоб прийняти всіх бажаючих, центри масової вакцинації в Міському палаці культури та приміщенні колишньої Четвертої лікарні працюватимуть щоденно і на годину довше: у МПК – з 9.00 до 18.00, у колишній Четвертій лікарні – з 9.00 до 19.00.

Кременчужани з 10.00 до 16.00 можуть щепитися від COVID-19 у гіпермаркеті «Нова лінія», де у вихідні дні теж розгортають центр вакцинації.

Крім того, пройти імунізацію можна в центрах первинної медико-санітарної допомоги N1, 2, 3, а мобільні бригади готові виїжджати на підприємтсва, щоб щепити колективи.

Станом на 21 жовтня 63663 жителя Кременчука пройшли щеплення однією дозою протиковідними вакцинами, а 52585 громадян завершили повний курс вакцинації.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: bbc.com
Теги: вакцинація вакцинация центри масової вакцинації Центр вакцинації
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Коментарі: 12

3 793
1
zzzzzz:
Сьогодні, 09:08

показывали очередь в каком то городе-в очереди все говорят типа и не пришел бы и нехочу-на работе заставляют!!!smile просроченная вакцина должна быть вколота. А тем временем

Ляшко поручил главному государственному санитарному врачу создать комиссию, которая будет рассматривать случаи сложного протекания коронавируса или летальных случаев от COVID-19 у вакцинированных людей

. --а вы дальше рассказывайте ,что таких случаев нет. Если министр об этом заговорил, то это не единицы!!!


11 10
150
Джо:
Сьогодні, 09:45

Цитата: zzzzzz

показывали очередь в каком то городе-в очереди все говорят типа и не пришел бы и нехочу-на работе заставляют!!!smile просроченная вакцина должна быть вколота. А тем временем

Ляшко поручил главному государственному санитарному врачу создать комиссию, которая будет рассматривать случаи сложного протекания коронавируса или летальных случаев от COVID-19 у вакцинированных людей

. --а вы дальше рассказывайте ,что таких случаев нет. Если министр об этом заговорил, то это не единицы!!!

да успокойся ты уже, ну не хочешь делать прививку - не делай


8 4
3 793
1
zzzzzz:
Сьогодні, 09:56

Цитата: Джо
да успокойся ты уже, ну не хочешь делать прививку - не делай
стадо идет на убой-не мешайте емуlaughing



Цитата: Джо
не делай
не делаю


3 4
526
ankrem:
Сьогодні, 10:04

Цитата: zzzzzz

Цитата: Джо
не делай
не делаю

 

Ну и отлично, пусть выживут адекватные, а не умолишенные.


5 4
3 793
1
zzzzzz:
Сьогодні, 10:18

Цитата: ankrem
Ну и отлично, пусть выживут адекватные, а не умолишенные.
Я рад за вас-адекватных . Но почему в странах с более менее правдивой статистикой и большим процентом вакцинированного населения смертность от короны высокая, и вакцинированные дохнут только в путь?Подопытные могут ответить?  Вы хоть табличку откройте для себя процент вакцинации в Европе и 16% в Украине и смертность вакцинированных и нет. То что вам сваты с 1+1 поют про 90% тяжелых случаев неуколотых-это только из-за низкого % вакцинации у нас. Но видимо мыслить это не ваше(как и на выборах). Или мозг вирус съел?



а вообще надо охранникам в супермаркетах, где толкучка выдавать шприцы-пусть колют, чего зря стоять. 


4 4
526
ankrem:
Сьогодні, 10:25

Цитата: zzzzzz

Я рад за вас-адекватных . Но почему в странах с более менее правдивой статистикой и большим процентом вакцинированного населения смертность от короны высокая, и вакцинированные дохнут только в путь?Подопытные могут ответить?  Вы хоть табличку откройте для себя процент вакцинации в Европе и 16% в Украине и смертность вакцинированных и нет. То что вам сваты с 1+1 поют про 90% тяжелых случаев неуколотых-это только из-за низкого % вакцинации у нас. Но видимо мыслить это не ваше(как и на выборах). Или мозг вирус съел?



а вообще надо охранникам в супермаркетах, где толкучка выдавать шприцы-пусть колют, чего зря стоять. 

 

Какие эксперты в комментариях сидят. Может орден выписать ? Но что то подсказывает, что этот бред только у тебя в голове и в реальной жизни ты никто.

 

И не забудь киевским закусить, будет как антидот против сватов.


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3 793
1
zzzzzz:
Сьогодні, 10:33

Цитата: ankrem
Но что то подсказывает, что этот бред только у тебя в голове и в реальной жизни ты никто.
личная обида? неприязнь? По теме есть чего то, кроме флуда и троллинга?
Цитата: ankrem
не забудь киевским закусить
Кушаю регулярно,спасибо!И шалену бджилку обов'язково!
Цитата: ankrem
антидот против сватов.
подгорает?Остужай.



3 2
526
ankrem:
Сьогодні, 10:41

Цитата: zzzzzz

личная обида? неприязнь? По теме есть чего то, кроме флуда и троллинга?

 

Чем меньши идиотов, тем лучше.

Привился Пфайзером и не парюсь за корону.


1 4
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1
zzzzzz:
Сьогодні, 10:53

В Украине по состоянию на 5 сентября хранятся почти 10 миллионов доз различных вакцин против коронавирусного заболевания. У некоторых из них срок годности истекает в октябре.



Цитата: ankrem
Чем меньши идиотов, тем лучше.



и что характерно, идиоты даже не понимают и не слушают, что вакцина( тем более просроченная и неизвестно как хранимая), не спасает от заражения вирусом, а как пройдет течение болезни зависит не от вакцины, а от организма....пишут ковид поражает мозг, в том числе. Поэтому возможно идиотам повезет.


3 2
526
ankrem:
Сьогодні, 10:57

Цитата: zzzzzz

 

и что характерно, идиоты даже не понимают и не слушают, что вакцина( тем более просроченная и неизвестно как хранимая), не спасает от заражения вирусом, а как пройдет течение болезни зависит не от вакцины, а от организма....пишут ковид поражает мозг, в том числе. Поэтому возможно идиотам повезет.

 

Просточенный у тебя мозг.

То что вакцинна не защищает от заражения и так понятно. А вот то что уменьшает сложность течения это факт. Но ты верь своему бульбулятору. Мож еще что придумаешь. Аривидерчи.


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1
zzzzzz:
Сьогодні, 11:03

Цитата: ankrem
уменьшает сложность течения это факт.
факт в твоей голове?ящик дал метастазы



Цитата: ankrem
пусть выживут адекватные, а не умолишенные.
Цитата: ankrem
бред только у тебя в голове и в реальной жизни ты никто.
Цитата: ankrem
Чем меньши идиотов, тем лучше.
Цитата: ankrem
Просточенный у тебя мозг.




какой содержательный собеседникsmile и главное все по теме!таких,да, нужно вакцинировать в первую очередь двумя дозами сразу....


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5
Summer_Wind:
Сьогодні, 11:18

Цитата: zzzzzz

и вакцинированные дохнут только в путь?

Примеры пожалуйста, конкретных стран с процентом вакцинированных 70% +, с конкретными цифрами смертности среди вакцинированных. 


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