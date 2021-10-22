Через велику кількість бажаючих вакцинуватися пункти щеплення у Кременчуці працюватимуть довше

Сьогодні, 09:05 Переглядів: 824 Коментарів: 12

21 жовтня у нашому місті зафіксували рекорд – за день щепилося 2216 кременчужан

Пункти щеплення у Кременчуці працюватимуть на годину довше. Про це повідомила заступниця директора департаменту охорони здоров'я Людмила Пономаренко на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

21 жовтня у нашому місті зафіксували рекорд – за день щепилося 2216 кременчужан. Вочевидь, це пов'язано з тим, що з 21 жовтня для міжрегіональних поїздок громадським транспортом необхідний ковід-сертифікат (або як альтернатива негативний ПЛР-тест).

Тож з 21 жовтня, щоб прийняти всіх бажаючих, центри масової вакцинації в Міському палаці культури та приміщенні колишньої Четвертої лікарні працюватимуть щоденно і на годину довше: у МПК – з 9.00 до 18.00, у колишній Четвертій лікарні – з 9.00 до 19.00.

Кременчужани з 10.00 до 16.00 можуть щепитися від COVID-19 у гіпермаркеті «Нова лінія», де у вихідні дні теж розгортають центр вакцинації.

Крім того, пройти імунізацію можна в центрах первинної медико-санітарної допомоги N1, 2, 3, а мобільні бригади готові виїжджати на підприємтсва, щоб щепити колективи.

Станом на 21 жовтня 63663 жителя Кременчука пройшли щеплення однією дозою протиковідними вакцинами, а 52585 громадян завершили повний курс вакцинації.