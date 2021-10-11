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Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

Для міжрегіональних поїздок громадським транспортом знадобиться COVID-сертифікат

Сьогодні, 18:06 Переглядів: 55

 

Згодиться і ПЛР-тест або довідка про одужання

Кабмін затвердив нові правила пасажирських перевезень на час карантину. Тепер пасажири та водії будуть зобов'язані мати при собі сертифікат вакцинації або результати ПЛР-тестування.

- Нові правила для перевезення пасажирів – вимушений крок для стримування поширення коронавірусної хвороби, щоб зберегти життя та здоров’я громадян. Тому наявність як у водіїв, так і у пасажирів документів, які б підтверджували їх COVID-безпечність, є необхідною умовою для регулярних та нерегулярних перевезень у будь-якому виді транспорту, — заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Як повідомили у МОЗ, з 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із «жовтим», «помаранчевим» чи «червоним» рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв та пасажирів одного із документів:

  • документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів «жовтого» рівня епідемічної небезпеки;
  • міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини, дозволених ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом ПЛР або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка порталу Дія;
  • негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.

Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів, зокрема автомобільного, авіаційного та залізничного транспорту міжобласного сполучення.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус перевезення
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