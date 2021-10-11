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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині затримали велосипедиста з 2,5 кілограмами конопель

Сьогодні, 18:27 Переглядів: 437

 

Чоловіку загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі

Чоловіка, якій віз на велосипеді підозрілі мішки, правоохоронці зупинили неподалік села Яреськи Шишацької тергромади, повідомляє офіційний сайт Національної поліції Полтавщини.

Слідчо-оперативна група поліції вилучила у велосипедиста понад 2,5 кілограми канабісу.

Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 309 ККУ (Незаконне придбання, зберігання, перевезення наркотичного засобу без мети збуту, в особливо великих розмірах).

Слідчі спрямували обвинувальний акт до суду, у разі доведення вини чоловіка йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: коноплі велосипед поліція
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