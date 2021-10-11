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Кременчук, Спорт, Кременчуг

«Кремінь» у меншості зазнав розгромної поразки від «Металіста»

Сьогодні, 20:50 Переглядів: 304

 

Четверо кременчужан вирушили до Харкова, щоб підтримати команду

Сьогодні, 11 жовтня, кременчуцька футбольна команда зазнала розгромної поразки у Харкові. «Кремінь» у меншості програв «Металісту» з рахунком - 0:4. 

У Харкові кременчуцьку команду підтримали четверо відданих вболівальників.

«Металіст» - «Кремінь» - 4:0

Голи: Пейшоту 50, 69, Ріаскос 73, Банада 76

«Металіст»: Рибка, Горбунов, Порох, Мизюк, Романюк, Танковський, Демченко,Танчик, Підлепенець, Харіс, Пейшоту. Запасні: Бубенцов, Банада, Шамич, Білий, Ралюченко, Поступаленко, Ріаскос, Фомін
«Кремінь»: Мирний, Бєлоусов, Головко, Курелєх, Бичков, В.Сидоренко, Сейтхалілов, Кошман, Мурашов, Бойко, Навроцький. Запасні: Єрмолов, Орел, Товкач, Алізаде, Авер’янов, Молько, Білоус, Галоян

Наступний матч «Кремінь» зіграє з «Оболонню». Домашній матч «синьо-білих» проти киян відбудеться у столиці. «Телеграф» звернувся за коментарем до директора клубу, проте там не прокоментували причини переносу матчу до Києва. Гра відбудеться 15 жовтня о 17.30. 

Футбольний матч «Кременя» перенесли до Києва

 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Ігор Костогриз
Теги: футбол Кремінь Металіст
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