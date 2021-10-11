71-річний кременнчужанин помер через коронавірус

11 жовтня в Кременчуці зареєстрували 86 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомили у пресслужбі мерії.
Захворіли 53 жінки віком від 22 до 81 року, 31 чоловік віком від 20 до 80 років та дві дитини 6 і 10 років. Із них 80 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні, а 6 - лікуються в інфекційних шпиталях.
Всього в інфекційних шпиталях лікується 109 пацієнтів.
Одужали 15 пацієнтів.
На жаль, 71-річний кременнчужанин помер.
Всього від початку пандемії у місті зареєстрували 10 246 випадків хвороби: одужало 9 399, померло 291.
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