Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Олександр Бондар
Медстраховка: про доцільність та нюанси
Лариса Гориславець
“Безпечне місто” чи “Поліцейське місто” - яким ви хочете бачити Кременчук?
Оксана Куляба
«Шпаргалка диабетика» или что и когда обязательно к проверке при сахарном диабете?
Анна Коваленко
Внутренний критик, что это и как работать?
Олександр Бондар
Чому страхова компанія не заплатила?
Анна Коваленко
Как научиться расслабляться или профилактика выгорания.
Сергiй Кулясов
Соблюдай информационную гигиену. Думай
Олександр Бондар
Страховка – це не оберіг. Це інвестиція в якісне та швиде відновлення.
Кременчук, Коронавірус / Карантин

71-річний кременнчужанин помер через коронавірус

Сьогодні, 22:56 Переглядів: 106

 

Одужали 15 пацієнтів

11 жовтня в Кременчуці зареєстрували 86 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомили у пресслужбі мерії.

Захворіли 53 жінки віком від 22 до 81 року, 31 чоловік віком від 20 до 80 років та дві дитини 6 і 10 років. Із них 80 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні, а 6 - лікуються в інфекційних шпиталях.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 109 пацієнтів.

Одужали 15 пацієнтів.
На жаль, 71-річний кременнчужанин помер.

Всього від початку пандемії у місті зареєстрували 10 246 випадків хвороби: одужало 9 399, померло 291.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх