71-річний кременнчужанин помер через коронавірус

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11 жовтня в Кременчуці зареєстрували 86 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомили у пресслужбі мерії.

Захворіли 53 жінки віком від 22 до 81 року, 31 чоловік віком від 20 до 80 років та дві дитини 6 і 10 років. Із них 80 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні, а 6 - лікуються в інфекційних шпиталях.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 109 пацієнтів.

Одужали 15 пацієнтів.

На жаль, 71-річний кременнчужанин помер.

Всього від початку пандемії у місті зареєстрували 10 246 випадків хвороби: одужало 9 399, померло 291.