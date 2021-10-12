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Кременчук, Україна, Світ

Міжнародний суд розглядає справу захоплених моряків, серед яких кременчужанин Богдан Головаш

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 283

 

Слухання проходять в Гаазі

Міжнародний арбітражний суд, створений відповідно до Конвенції ООН з морського права, цього тижня проводить у Гаазі слухання у справі України проти Росії щодо затримання в листопаді 2018 року українських військових кораблів і моряків у Керченській протоці.

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11 жовтня Російська Федерація провела перший раунд усних аргументів. 12 жовтня слово матиме українська делегація. Вступне слово, зроблене агентами кожної із сторін, транслюватиметься в режимі реального часу.

Другий раунд дебатів сторін відбудеться 14 та 15 жовтня. Також зарезервовано дату 16 жовтня на випадок необхідності.

Слухання проходитимуть у будівлі Палацу миру в гібридному форматі. Через коронавірус використовуватимуть відеозв'язок.

Слухання стосуються попередніх заперечень, поданих російською стороною.

Нагадаємо, що 25 листопада 2018 року біля берегів окупованого Криму російські прикордонники обстріляли і захопили три українські військові кораблі, а також затримали 24 моряків, серед яких був і кременчужанин Богдан Головаш.

 

Військовослужбовців звинуватили в незаконному перетині кордону Росії (покарання за цією статтею передбачає до шести років ув'язнення). Україна вважає те, що трапилося, порушенням імунітету військових кораблів.

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків і дати їм змогу повернутися в Україну, а також повернути кораблі.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, під час якого, зокрема, були звільнені 24 полонені моряки.

18 листопада 2019 року в акваторії Чорного моря РФ передала Україні катери Бердянськ, Нікополь та буксир Яни Капу. 20 листопада вони прибули в порт Очаків.

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Автор: Альона Душенко
Теги: Богдан Головаш Росія війна моряки суд
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