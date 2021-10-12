Різнокольорові звірята оселилися на Молодіжному

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 597 Коментарів: 1

У районі зупинки вул.Козацька (за Маркетоптом у дворах) відкрили гарний дитячий майданчик. Там же оселилися різнокольорові звірята. Автором робіт є художник Сергій Брильов.

- Вийшло все доволі мило й цілком альтернативно, порівняно з усілякими мультахами, що вже доволі «приїлися» багатьом.

Тож запрошую відвідати та насолодитися разом з малечею! Як бачите, я роблю не тільки дорослі мурали, а й для дітей також. Попереду теж будуть подібні проєкти, певен, - написав художник.