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Кременчук, Культура

Різнокольорові звірята оселилися на Молодіжному

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 597 Коментарів: 1

 

Яскравий мурал можуть побачити усі охочі

У районі зупинки вул.Козацька (за Маркетоптом у дворах) відкрили гарний дитячий майданчик. Там же оселилися різнокольорові звірята. Автором робіт є художник Сергій Брильов.

- Вийшло все доволі мило й цілком альтернативно, порівняно з усілякими мультахами, що вже доволі «приїлися» багатьом.
Тож запрошую відвідати та насолодитися разом з малечею! Як бачите, я роблю не тільки дорослі мурали, а й для дітей також. Попереду теж будуть подібні проєкти, певен, - написав художник.
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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Сергій Брильов
Теги: Сергій Брильов художник графіті мурал
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Коментарі: 1

3 698
1
zzzzzz:
Сьогодні, 08:34

а общее фото площадки? 


3 0

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