Адреси пунктів вакцинації у відділеннях «Укрпошти» Кременчуцького району

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 252

З 7 жовтня люди літнього віку, як і всі охочі, мають змогу вакцинуватись від коронавірусу в місцевих відділеннях «Укрпошти».

Така ініціатива надасть можливість мешканцям територіальних громад, особливо літнім людям, максимально комфортно отримати послуги з вакцинації. Проведення вакцинації у поштових відділеннях організовано за сприяння Полтавської облдержадміністрації, дирекції АТ «Укрпошта», координатора вакцинації на Полтавщині та Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА.

З понеділка, 11 жовтня, по п’ятницю, 15 жовтня, з години відкриття і не пізніше, ніж до 17.00, тимчасові пункти вакцинації «Укрпошти» працюватимуть за наступними адресами: