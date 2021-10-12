Адреси пунктів вакцинації у відділеннях «Укрпошти» Кременчуцького району

Графік вакцинації на 11-15 жовтня
З 7 жовтня люди літнього віку, як і всі охочі, мають змогу вакцинуватись від коронавірусу в місцевих відділеннях «Укрпошти».
Така ініціатива надасть можливість мешканцям територіальних громад, особливо літнім людям, максимально комфортно отримати послуги з вакцинації. Проведення вакцинації у поштових відділеннях організовано за сприяння Полтавської облдержадміністрації, дирекції АТ «Укрпошта», координатора вакцинації на Полтавщині та Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА.
З понеділка, 11 жовтня, по п’ятницю, 15 жовтня, з години відкриття і не пізніше, ніж до 17.00, тимчасові пункти вакцинації «Укрпошти» працюватимуть за наступними адресами:
- м. Глобине, вул. Центральна, 222, час роботи відділення: щоденно з 8.00 до 19.00;
- с. Зубані, вул. Центральна, 26/1, час роботи відділення: вівторок, четвер, п’ятниця з 9.00 до 17.30;
- с. Бугаївка, вул. Шевченка, 30, час роботи відділення: середа, четвер, п’ятниця з 8.00 до 17.00;
- с. Мозоліївка, вул. Глобинська, 33, час роботи відділення: середа, п’ятниця з 10.00 до 17.30;
- с. Пустовійтове, вул. Молодіжна, 2, час роботи відділення: середа, четвер з 9.00 до 15.40;
- смт. Градизьк, вул. Київська, 57, час роботи відділення: вівторок, четвер, п’ятниця з 7.30 до 18.00;
- с. Погреби, вул. Покровська, 103, час роботи відділення: вівторок, четвер, п’ятниця з 8.30 до 17.30;
- смт. Козельщина, вул. Горького, 48, час роботи відділення: понеділок, середа, четвер, п’ятниця з 8.00 до 17.00;
- смт. Нова Галещина, вул. Центральна, 119, час роботи відділення: понеділок, середа, четвер, п’ятниця з 8.00 до 18.00;
- с. Бреусівка, вул. Олеся Гончара, 1, час роботи відділення: понеділок, середа, п’ятниця з 8.00 до 16.30;
- с. Бутенки, вул. Полтавська, 44, час роботи відділення: вівторок - п’ятниця з 8.00 до 16.30;
- м. Кременчук, вул. Ціолковського, 11, час роботи відділення: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00;
- м. Кременчук, вул. Республіканська, 95, час роботи відділення: щоденно з 9.00 до 20.00;
- м. Кременчук, просп. Полтавський, 11, час роботи відділення: щоденно з 9.00 до 18.00;
- м. Кременчук, вул. Київська, 56, час роботи відділення: щоденно з 9.00 до 20.00;
- с. Недогарки, вул. Приморська, 154, час роботи відділення: вівторок, четвер, п’ятниця з 8.00 до 16.00;
- с. Кам'яні Потоки, вул. Миру, 15, час роботи відділення: щоденно з 9.00 до 16.00;
- м. Горішні Плавні, вул. Андрія Строна, 3, час роботи відділення: щоденно з 8.00 до 19.00.