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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Адреси пунктів вакцинації у відділеннях «Укрпошти» Кременчуцького району

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 252

 

Графік вакцинації на 11-15 жовтня

З 7 жовтня люди літнього віку, як і всі охочі, мають змогу вакцинуватись від коронавірусу в місцевих відділеннях «Укрпошти».

Така ініціатива надасть можливість мешканцям територіальних громад, особливо літнім людям, максимально комфортно отримати послуги з вакцинації. Проведення вакцинації у поштових відділеннях організовано за сприяння Полтавської  облдержадміністрації, дирекції АТ «Укрпошта», координатора вакцинації на Полтавщині та Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА.  

З понеділка, 11 жовтня, по п’ятницю, 15 жовтня, з години відкриття і не пізніше, ніж до 17.00, тимчасові пункти вакцинації «Укрпошти» працюватимуть за наступними адресами:

  • м. Глобине, вул. Центральна, 222, час роботи відділення:  щоденно з 8.00 до 19.00;
  • с. Зубані, вул. Центральна, 26/1, час роботи відділення: вівторок, четвер, п’ятниця з 9.00 до 17.30;
  • с. Бугаївка, вул. Шевченка, 30, час роботи відділення: середа, четвер, п’ятниця з 8.00 до 17.00;
  • с. Мозоліївка, вул. Глобинська, 33, час роботи відділення:  середа, п’ятниця з 10.00 до 17.30;
  • с. Пустовійтове, вул. Молодіжна, 2, час роботи відділення: середа, четвер з 9.00 до 15.40;
  • смт. Градизьк, вул. Київська, 57, час роботи відділення: вівторок, четвер, п’ятниця з 7.30 до 18.00;
  • с. Погреби, вул. Покровська, 103, час роботи відділення: вівторок, четвер, п’ятниця з 8.30 до 17.30;
  • смт. Козельщина,  вул. Горького, 48, час роботи відділення: понеділок, середа, четвер, п’ятниця з 8.00 до 17.00;
  • смт. Нова Галещина, вул. Центральна, 119, час роботи відділення: понеділок, середа, четвер, п’ятниця з 8.00 до 18.00;
  • с. Бреусівка, вул. Олеся Гончара, 1, час роботи відділення: понеділок, середа, п’ятниця з 8.00 до 16.30;
  • с. Бутенки, вул. Полтавська, 44, час роботи відділення: вівторок - п’ятниця з 8.00 до 16.30;
  • м. Кременчук, вул. Ціолковського, 11, час роботи відділення: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00;
  • м. Кременчук, вул. Республіканська, 95, час роботи відділення: щоденно з 9.00 до 20.00;
  • м. Кременчук, просп. Полтавський, 11, час роботи відділення: щоденно з 9.00 до 18.00;
  • м. Кременчук, вул. Київська, 56, час роботи відділення: щоденно з 9.00 до 20.00;
  • с. Недогарки, вул. Приморська, 154, час роботи відділення: вівторок, четвер, п’ятниця з 8.00 до 16.00;
  • с. Кам'яні Потоки, вул. Миру, 15, час роботи відділення: щоденно з 9.00 до 16.00;
  • м. Горішні Плавні, вул. Андрія Строна, 3, час роботи відділення: щоденно з 8.00 до 19.00.
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Автор: Альона Душенко
Теги: вакцинація укрпошта
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