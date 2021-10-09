Мешканці Кременчуцького району зможуть щепитися від COVID-19 у відділеннях «‎Укрпошти»‎

Інформацію про час та місце проведення вакцинації у поштових відділеннях можна буде знайти на сайті Полтавської ОДА
З 9 жовтня мешканці Кременчуцького району зможуть зробити щеплення від коронавірусної хвороби у відділеннях «Укрпошти», повідомила пресслужба Полтавської ОДА. Пункти щеплення тимчасові - адже відділень в області багато, тож мобільні бригади працюватимуть певний час на конкретному відділенні, а потім прямуватимуть до іншого.
Так, 9 жовтня усі бажаючі можуть щепитися у поштових відділеннях за адресами:
Актуальну інформацію щодо часу та місця проведення вакцинації у поштових відділеннях завжди можна буде знайти на сайті Полтавської ОДА