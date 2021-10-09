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Кременчук, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

Мешканці Кременчуцького району зможуть щепитися від COVID-19 у відділеннях «‎Укрпошти»‎

Сьогодні, 11:04 Переглядів: 139

 

Інформацію про час та місце проведення вакцинації у поштових відділеннях можна буде знайти на сайті Полтавської ОДА

З 9 жовтня мешканці Кременчуцького району зможуть зробити щеплення від коронавірусної хвороби у відділеннях «‎Укрпошти»‎, повідомила пресслужба Полтавської ОДА. Пункти щеплення тимчасові - адже відділень в області багато, тож мобільні бригади працюватимуть певний час на конкретному відділенні, а потім прямуватимуть до іншого. 

Так, 9 жовтня усі бажаючі можуть щепитися у поштових відділеннях за адресами:

  • м. Глобине, вул. Центральна, 222, з 7:30 до 15:30; 
  • м. Горішні Плавні, вул. Андрія Строна, 3, з 8:00 до 17:00;
  • м. Градизьк, вул. Київська, 57, з 7:30 до 18:00 (перерва 13:00-13:30);
  • смт. Семенівка, вул. Воїнів-інтернаціоналістів, 12, з 8:00 до 18:00 (12:00-13:00).

Актуальну інформацію щодо часу та місця проведення вакцинації у поштових відділеннях завжди можна буде знайти на сайті Полтавської ОДА

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: Укрпошта щеплення
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