Опалення у дитсадках та лікарнях ввімкнуть раніше запланованого строку лише за певних умов

Сьогодні, 10:35 Переглядів: 348

У цей час у деяких дитсадках температура опустилася до +10-13°C

Опалення у приміщеннях соціальної сфери – дитсадках, лікарнях тощо – ввімкнуть раніше запланованого строку лише за певних умов. Про це сказав міський голова Віталій Малецький під час засідання виконкому 8 жовтня.

Це станеться, якщо протягом трьох діб на вулиці стоятиме середньодобова температура нижче +8 градусів (це нормативний показник для запуску опалення) або буде різке похолодання.

- Поки що температурний режим моніториться, він допустимий, - відповів мер.

У мерії зазначають, що моніторять погодні умови вже півтора тижні. Найнижча температура за останній час була 7 жовтня (+7,5°C), в інші дні – 9-10 градусів і більше.

Разом з тим батьки кременчуцьких дошкільнят викладають у соціальних мережах світлини, на яких видно, що у групах деяких дитячих садків на Раківці температура опустилася до +10-13 градусів. Фото були опубліковані ще 5 жовтня.