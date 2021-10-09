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Надзвичайні новини

У Кременчуці велопатруль завершив сезон

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 196

 

На зимовий період велопатрульні повертаються до складу автопатрулів

Сьогодні, 8 жовтня, закінчився період, коли велоінспектори патрулювали вулицями та парковими зонами нашого міста. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.

На велосипедах поліцейські несли службу у Кременчуці з 5 червня по 8 жовтня. За цей час інспектори опрацювали 270 викликів громадян, склали 1194 адміністративних матеріалів: 536 по лінії охорони громадського порядку та 658 за порушення правил дорожнього руху. Розкрили 7 кримінальних правопорушень.

На зимовий період велопатрульні повертаються до складу автопатрулів та з нетерпінням чекають на відкриття наступного сезону, коли знову сядуть на велосипеди та виїдуть на патрулювання вулиць міста.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: велопатруль
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