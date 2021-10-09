Дзеркало, космос і воля: що новенького почитати кременчужанам

Бурхливе ХVII століття. Україна потерпає від нападів татар. Щоб захищати свою домівку Андрій взяв зброю до рук ще зовсім юним. Та коли під час чергового набігу його батько загинув, хлопець присягнувся помститися ворогові. Залишивши вдома молоду дружину з маленькою дитиною, Андрій разом з побратимами вирушає на Січ, а незабаром разом із козаками – на визвольну війну проти Речі Посполитої в лавах Богдана Хмельницького. На нього чекають перемоги і труднощі, небезпечні походи та запеклі бої, а ще довга дорога додому…

Лора Кочубей зовсім не любить відряджень, тож зовсім не збиралася затримуватися у Чернігові. Але все пішло не так після раптової смерті конкурента, його тіло знайшли перед розбитим дзеркалом. Старий будинок, за який ведеться суперечка, сто років тому став місцем страшного злочину. З тих пір ходить легенда, що варто зайти в будинок, як там пробуджуються демони. Порушник спокою бачить їх у дзеркалі, і його серце зупиняється. Лора не вірить у страшну казку, аж поки кожен наступний день не приносить новий труп…