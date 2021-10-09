Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Олександр Бондар
Медстраховка: про доцільність та нюанси
Лариса Гориславець
“Безпечне місто” чи “Поліцейське місто” - яким ви хочете бачити Кременчук?
Оксана Куляба
«Шпаргалка диабетика» или что и когда обязательно к проверке при сахарном диабете?
Анна Коваленко
Внутренний критик, что это и как работать?
Олександр Бондар
Чому страхова компанія не заплатила?
Анна Коваленко
Как научиться расслабляться или профилактика выгорания.
Сергiй Кулясов
Соблюдай информационную гигиену. Думай
Олександр Бондар
Страховка – це не оберіг. Це інвестиція в якісне та швиде відновлення.
Юлія Дукач
«Вместороссия» - чого насправді хоче Росія від України
Надзвичайні новини

16-річну мешканку Полтавщини знайшли зі столичним кавалером у Сумській області

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 461

«Утікачі» вирішили якийсь час погостювати у родичів юнака

Дівчину, оголошену у розшук на Полтавщині ввечері 7 жовтня, розшукали менше ніж за добу у місті Лебедин Сумської області. Як з’ясувалося, 16-річна мешканка одного із сіл Оржицької тергромади раптово зникла разом з неповнолітнім другом, який приїхав з Києва. Про це повідомила пресслужба поліції.

Про зникнення дівчини до сектору поліцейської діяльності №1 (Оржиця) Лубенського району 7 жовтня, близько 20.00, повідомили її батьки. Зі слів рідних донька не повернулася з прогулянки та перестала виходити на зв'язок.

Поліцейські негайно організували пошукову роботу та надіслали орієнтування з даними зниклих юнаків до всіх територіальних підрозділів області й сусідніх регіонів. Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські з’ясували, що діти покинули територію населеного пункту.

За кілька годин активних пошуків місце перебування неповнолітніх встановили колеги із Сумщини – їх помітили на одній з вулиць Лебедина. Як з’ясувалося, «утікачі» вирішили якийсь час погостювати у родичів юнака.

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: зникла дівчина
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх