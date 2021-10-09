16-річну мешканку Полтавщини знайшли зі столичним кавалером у Сумській області

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 461

Дівчину, оголошену у розшук на Полтавщині ввечері 7 жовтня, розшукали менше ніж за добу у місті Лебедин Сумської області. Як з’ясувалося, 16-річна мешканка одного із сіл Оржицької тергромади раптово зникла разом з неповнолітнім другом, який приїхав з Києва. Про це повідомила пресслужба поліції.

Про зникнення дівчини до сектору поліцейської діяльності №1 (Оржиця) Лубенського району 7 жовтня, близько 20.00, повідомили її батьки. Зі слів рідних донька не повернулася з прогулянки та перестала виходити на зв'язок.

Поліцейські негайно організували пошукову роботу та надіслали орієнтування з даними зниклих юнаків до всіх територіальних підрозділів області й сусідніх регіонів. Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські з’ясували, що діти покинули територію населеного пункту.

За кілька годин активних пошуків місце перебування неповнолітніх встановили колеги із Сумщини – їх помітили на одній з вулиць Лебедина. Як з’ясувалося, «утікачі» вирішили якийсь час погостювати у родичів юнака.