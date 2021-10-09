Вчора через коронавірус померло двоє кременчужан

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8 жовтня в Кременчуці зареєстрували 89 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли 52 жінки віком від 20 до 81 року, 35 чоловіків віком 23 до 92 років і двоє дітей - першого року життя та 16-річна. Із них 83 перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 6 - в інфекційних шпиталях.

Всього в інфекційних шпиталях лікуються 82 пацієнта.

Одужало 14 пацієнтів.

На жаль, 50-річний та 69-річний чоловіки померли.

Всього від початку пандемії у Кременчуці зареєстрували 10 152 випадки хвороби: одужали 9384, померли 287.