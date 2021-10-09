«Скучала за Сашею»‎: Борзенко закував холостячку в кайданки

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А вона за це подарувала троянду

8 жовтня о 19.00 вийшов в ефір 4 випуск романтичного шоу «Холостячка» зі співачкою Златою Огнєвіч. У новому випуску проекту претенденти на серце артистки змагалися у феєричному шоу талантів.

Шоу почалося з раптового повернення учасника – Олександра Борзенка. Чоловік працює в поліції і був змушений терміново повернутися до виконання обов'язків.

Перше побачення Злата провела саме з ним. Чоловік вирішив познайомити головну героїню ближче зі своєю роботою й навіть приміряв на неї пластикові стяжки і наручники. Також він навчив зірку прийомам самооборони й показав, як відбувається спецоперація за участю ТОР.

Після цього Олександр влаштував для співачки романтичну вечерю. Співачка зізналася – вона скучила за Сашею, але їй буде психологічно складно щодня відправляти свого потенційного хлопця на таку небезпечну роботу. Вже під час побачення учасник отримав троянду – це означає, що він продовжить свою участь у шоу.

Наступного дня учасники, що залишилися, вирушили на шоу талантів у стилі кабаре. Олександр Борзенко вийшов на сцену з Дмитром Шевченком з екстремальною постановкою, як з бойовика. Після виступу всіх хлопців Злата Огнєвіч показала гарячий танець.

Фатальною церемонія троянд стала для Васко Младєнова. Саме з ним Злата Огнєвіч попрощалась назавжди. Так, боротьбу за її серце продовжили 10 чоловіків, в тому числі і кременчуцький коп.

Подивитись випуск можна ТУТ.