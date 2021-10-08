«Кременчук» у серії булітів поступився «Краматорську»

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У Кременчуці відбувся матч 7-го туру чемпіонату України - чемпіонату Української хокейної ліги, в якому «Кременчук» приймав «Краматорськ».

«Кременчук» - «Краматорськ» 2:3Б (1:1; 1:1; 0:0; 0:0; 0:1)

Шайби: 1:0 Нікулін (Серанов, Забавін), 5:54. 1:1 Калинич, 13:35. 1:2 Бабрусев (Мальцев - менш.), 22:01. 2:2 Ворона (Толстушко, Грицких - більш.), 37:16. 2: 3 Градович - вирішальний буліт, 65:00.

Кременчук: Гордюшин (Рижов); Яковлєв - Богачонок, Ворона - Грицких, Забавін - Горлушко, Толстушко; Коробов - Скуматов - Сеник, Гриценко - Тимофєєв - Дубінін, Савицький - Сібілевіч - Нікулін, Серанов - Савченко - Созонов.

Краматорськ: Трус (Кучер); Мальцев - Ваулин, Афанасьєв - Алексюк, Таран (А) - Бабрусев, Суховольський; Семенов - Ковальов - Гриценко, Геворкян - Калинич - Середницький, Столяренко (К) - Сергієвський - Градович, Кобильнік - Сірченко - Говорушко.

У першому періоді команди обмінялися голами - на шайбу форварда «Кременчука» Павла Нікуліна голом відповів нападник «жовто-чорних» Ігор Калинич.

Аналогічно пройшов і другий ігровий відрізок матчу. Спочатку на 23-й хвилині у ворота своєї колишньої команди в меншості закинув Ілля Бабрусев, а через 15 хвилин Олексій Ворона з добивання зрівняв рахунок поєдинку.

Третій період пройшов на зустрічних курсах, проте результативним не став. Овертайм також не виявив переможця, і зустріч перейшла в серію буллітів. Перші три спроби гостей стали результативними, а «містяни» жодним із шансів скористатися не зуміли.

«Кременчук» наблизився на відстань одного балу до лідерів в турнірній таблиці.

Наступну гру кременчужани зіграють у Харкові 10 жовтня о 15:00 з «Рулав Одд».