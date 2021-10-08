Де в Кременчуці відключатимуть світло 9 жовтня: адреси

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 404

«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії 9 жовтня. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.



З 6.00 до 7.00 відключать світло за адресами:

кварт. 304;

вул. Марусі Чурай;

вул. Козацька;

вул. Джерельна;

вул. Рокосовського;

вул. Спасопреображенська;

вул. Солов'їна;

вул. Великокохнівська;

вул. Олексія Древаля;

вул. Індустріальна;

вул. Ціолковського;

вул. Ковальова;

вул. Плєханова;

вул. Нечуй-Левицького;

вул. Мечнікова;

вул. Нижньовартівська;

пров. Рокосовського;

пров. Делегатський;

пров. Ровенський;

пров. Гомельський;

пров. Прибрежний;

пров. Великокохнівський;

пров. Ціолковського;

пров. І ндустріальний;

пр. Індустріальний;

пр. Шостаковича;

пр. Великокохнівський;

туп. Сонячний.

З 6.00 до 18.00 буде відсутня електроенергія за адресами:

вул. Індустріальна;

вул. Ціолковського;

вул. Олексія Древаля;

вул. Нижньовартівська;

пров. Індустріальний;

пр. Індустріальний.

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:

вул. Олексія Древаля 115 -173;

вул. Велика Кохнівська;

вул. Межова;

вул. Чкалова, 12/37;

вул. Локомотивна, 23-38;

вул. Леонова, 45-65;

вул. Новомежова;

пров. Глінки, 11-24.

З 18.00 до 19.00 відключення відбудуться за адресами: