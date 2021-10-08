Де в Кременчуці відключатимуть світло 9 жовтня: адреси

Причина - проведення заздалегідь запланованих ремонтних робіт
«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії 9 жовтня. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.
З 6.00 до 7.00 відключать світло за адресами:
- кварт. 304;
- вул. Марусі Чурай;
- вул. Козацька;
- вул. Джерельна;
- вул. Рокосовського;
- вул. Спасопреображенська;
- вул. Солов'їна;
- вул. Великокохнівська;
- вул. Олексія Древаля;
- вул. Індустріальна;
- вул. Ціолковського;
- вул. Ковальова;
- вул. Плєханова;
- вул. Нечуй-Левицького;
- вул. Мечнікова;
- вул. Нижньовартівська;
- пров. Рокосовського;
- пров. Делегатський;
- пров. Ровенський;
- пров. Гомельський;
- пров. Прибрежний;
- пров. Великокохнівський;
- пров. Ціолковського;
- пров. Індустріальний;
- пр. Індустріальний;
- пр. Шостаковича;
- пр. Великокохнівський;
- туп. Сонячний.
З 6.00 до 18.00 буде відсутня електроенергія за адресами:
- вул. Індустріальна;
- вул. Ціолковського;
- вул. Олексія Древаля;
- вул. Нижньовартівська;
- пров. Індустріальний;
- пр. Індустріальний.
З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:
- вул. Олексія Древаля 115 -173;
- вул. Велика Кохнівська;
- вул. Межова;
- вул. Чкалова, 12/37;
- вул. Локомотивна, 23-38;
- вул. Леонова, 45-65;
- вул. Новомежова;
- пров. Глінки, 11-24.
З 18.00 до 19.00 відключення відбудуться за адресами:
- кварт. 304;
- вул. Марусі Чурай;
- вул. Козацька;
- вул. Джерельна;
- вул. Рокосовського;
- вул. Спасопреображенська;
- вул. Солов'їна;
- вул. Великокохнівська;
- вул. Олексія Древаля;
- вул. Індустріальна;
- вул. Ціолковського;
- вул. Ковальова;
- вул. Плєханова;
- вул. Нечуй-Левицького;
- вул. Мечнікова;
- вул. Нижньовартівська;
- пров. Рокосовського;
- пров. Делегатський;
- пров. Ровенський;
- пров. Гомельський;
- пров. Прибрежний;
- пров. Великокохнівський;
- пров. Ціолковського;
- пров. Індустріальний;
- пр. Індустріальний;
- пр. Шостаковича;
- пр. Великокохнівський;
- туп. Сонячний.