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Де в Кременчуці відключатимуть світло 9 жовтня: адреси

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 404

 

Причина - проведення заздалегідь запланованих ремонтних робіт

«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії 9 жовтня. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.

З 6.00 до 7.00 відключать світло за адресами:

  • кварт. 304;
  • вул. Марусі Чурай;
  • вул. Козацька;
  • вул. Джерельна;
  • вул. Рокосовського;
  • вул. Спасопреображенська;
  • вул. Солов'їна;
  • вул. Великокохнівська;
  • вул. Олексія Древаля;
  • вул. Індустріальна;
  • вул. Ціолковського;
  • вул. Ковальова;
  • вул. Плєханова;
  • вул. Нечуй-Левицького;
  • вул. Мечнікова;
  • вул. Нижньовартівська;
  • пров. Рокосовського;
  • пров. Делегатський;
  • пров. Ровенський;
  • пров. Гомельський;
  • пров. Прибрежний;
  • пров. Великокохнівський;
  • пров. Ціолковського;
  • пров. Індустріальний;
  • пр. Індустріальний;
  • пр. Шостаковича;
  • пр. Великокохнівський;
  • туп. Сонячний.

З 6.00 до 18.00 буде відсутня електроенергія за адресами:

  • вул. Індустріальна;
  • вул. Ціолковського;
  • вул. Олексія Древаля;
  • вул. Нижньовартівська;
  • пров. Індустріальний;
  • пр. Індустріальний.

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Олексія Древаля 115 -173;
  • вул. Велика Кохнівська;
  • вул. Межова;
  • вул. Чкалова, 12/37;
  • вул. Локомотивна, 23-38;
  • вул. Леонова, 45-65;
  • вул. Новомежова;
  • пров. Глінки, 11-24.

З 18.00 до 19.00 відключення відбудуться за адресами:

  • кварт. 304;
  • вул. Марусі Чурай;
  • вул. Козацька;
  • вул. Джерельна;
  • вул. Рокосовського;
  • вул. Спасопреображенська;
  • вул. Солов'їна;
  • вул. Великокохнівська;
  • вул. Олексія Древаля;
  • вул. Індустріальна;
  • вул. Ціолковського;
  • вул. Ковальова;
  • вул. Плєханова;
  • вул. Нечуй-Левицького;
  • вул. Мечнікова;
  • вул. Нижньовартівська;
  • пров. Рокосовського;
  • пров. Делегатський;
  • пров. Ровенський;
  • пров. Гомельський;
  • пров. Прибрежний;
  • пров. Великокохнівський;
  • пров. Ціолковського;
  • пров. Індустріальний;
  • пр. Індустріальний;
  • пр. Шостаковича;
  • пр. Великокохнівський;
  • туп. Сонячний.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
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