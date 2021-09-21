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Топ новина, Кременчук, Споживач

Опалювальний сезон у Кременчуці, попри складну ситуацію, розпочнеться вчасно - віцемер з комуналки

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 3 846 Коментарів: 7

 

У мерії розраховують ввімкнути опалення з 15 жовтня

Попри складнощі з розрахунками за тепло, спожите в минулому році, опалювальний сезон у Кременчуці розпочнеться вчасно. Про це заявив віцемер з комуналки Іван Москалик, коментуючи ситуацію ТЪ.

- Те, що є взаємовідносини господарюючих суб'єктів (КВБЗ та «Теплоенерго» - ред.) не повинно відображатися на людях. Люди не повинні стати заручниками ситуації. Тому опалювальний сезон розпочнеться. Складно, важко, але розпочнеться, - переконаний віцемер.


Нагадаємо, раніше керівник КВБЗ Максим Крамаренко заявив, що опалювальний сезон на Раківці може не початися.


«Опалювальний сезон не розпочнеться», – керівник КВБЗ Максим Крамаренко про Раківку

Він додав, що міська влада планує початок опалювального сезону з 15 жовтня — як зазвичай. До цього часу завершаться всі ремонти на тепломережах. Проте, якщо температура зовнішнього повітря буде нижче 8 градусів протягом 3 діб, тепловики будуть готові ввімкнути опалення раніше у закладах соціальної сфери — лікарнях, школах, дитсадках, обіцяє Іван Москалик.

Він також додав, що підприємства-виробники теплової енергії подають розрахунки на відшкодування різниці в тарифах з державного бюджету. У тому числі, відшкодування має отримати й ТЕЦ КВБЗ. Тобто 17 млн грн різниці, про які говорилося раніше, не перекладатимуть на плечі населення. 

У мерії Кременчука готуються вчергове підвищити тарифи на тепло
1
Автор: Татьяна Донченко
Теги: опалення Теплоенерго опалювальний сезон
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Коментарі: 7

3 554
1
zzzzzz:
Сьогодні, 14:13

17 млн грн різниці, про які говорилося раніше, не перекладатимуть на плечі населення. 


 сама доброта!спасибо бояре!


24 1
1 282
hunter:
Сьогодні, 14:33

smile


4 0
3 554
1
zzzzzz:
Сьогодні, 16:34

трошки циферок : исполнительный директор "Нафтогаза" Отто Ватерландер :

Себестоимость добычи одного кубометра газа на месторождениях, разрабатываемых НАК "Нафтогаз Украины", составляет в среднем 1 гривню.

"Есть много непонимания, приносит ли нам добыча потери. На мой взгляд, "Нафтогаз" стабильно генерирует средства. Добыча газа стоит нам около 1 гривни за кубический метр. Мы продаем газ по 7 гривен за кубометр украинским домохозяйствам и предприятиям ТКЭ", – сказал Ватерландер. 


9 0
8
Upson:
Сьогодні, 18:09

Нагадаємо, раніше керівник КВБЗ Максим Крамаренко заявив, що опалювальний сезон на Раківці може не початися.
Но ведь офф.информация что они ремонтируют котёл , которого нет, и никогда не было на Раковке ? написать на них заяву что ли чисто по-приколу в прокуратуру или в ОБК , ну так чисто что бы кого то на бутылку посадили за то что нагло тырят бабки за ремонт котла 

3 0
8
slava:
Сьогодні, 19:26

Доходяги, когда горячая вода будет?


0 0
3 554
1
zzzzzz:
Сьогодні, 19:38

Цитата: slava
горячая вода будет?
в бойлере


0 0
115
adf007:
Сьогодні, 19:53

Цитата: zzzzzz

Цитата: slava
горячая вода будет?
в бойлере

В бойлере не тот напор, и абонплата за горячую воду всё равно приходит

+ Стоимость электроэнергии до весны прогноз на 300% подорожает


0 0

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