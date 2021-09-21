Опалювальний сезон у Кременчуці, попри складну ситуацію, розпочнеться вчасно - віцемер з комуналки

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 3 846 Коментарів: 7

Попри складнощі з розрахунками за тепло, спожите в минулому році, опалювальний сезон у Кременчуці розпочнеться вчасно. Про це заявив віцемер з комуналки Іван Москалик, коментуючи ситуацію ТЪ.

- Те, що є взаємовідносини господарюючих суб'єктів (КВБЗ та «Теплоенерго» - ред.) не повинно відображатися на людях. Люди не повинні стати заручниками ситуації. Тому опалювальний сезон розпочнеться. Складно, важко, але розпочнеться, - переконаний віцемер.



Нагадаємо, раніше керівник КВБЗ Максим Крамаренко заявив, що опалювальний сезон на Раківці може не початися.





Він додав, що міська влада планує початок опалювального сезону з 15 жовтня — як зазвичай. До цього часу завершаться всі ремонти на тепломережах. Проте, якщо температура зовнішнього повітря буде нижче 8 градусів протягом 3 діб, тепловики будуть готові ввімкнути опалення раніше у закладах соціальної сфери — лікарнях, школах, дитсадках, обіцяє Іван Москалик.

Він також додав, що підприємства-виробники теплової енергії подають розрахунки на відшкодування різниці в тарифах з державного бюджету. У тому числі, відшкодування має отримати й ТЕЦ КВБЗ. Тобто 17 млн грн різниці, про які говорилося раніше, не перекладатимуть на плечі населення.