Мер Кременчука Малецький теж пообіцяв, що опалювальний сезон розпочнеться вчасно

Мер Кременчука Віталій Малецький пообіцяв, що опалювальний сезон розпочнеться «по нормативах і вчасно». Про це від заявив після засідання виконкому, відповідаючи на запитання журналістів.
За його словами, залишилося ще на тиждень робіт по ремонтах теплових мереж: тепловики працюють на вул. Лесі Українки (перехрестя з вул. Княгині Ольги), на вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, на вул. Генерала Манагарова.
Проте на даний час договори на постачання газу з боку КремТЕЦ та вагонзаводу не підписані. Мер розраховує на чергові узгодження в Києві на наступному тижні.
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