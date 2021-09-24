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Кременчук, Споживач

Мер Кременчука Малецький теж пообіцяв, що опалювальний сезон розпочнеться вчасно

Сьогодні, 12:19 Переглядів: 438 Коментарів: 3

 

Раніше таку ж обіцянку дав віцемер з комуналки Іван Москалик

Мер Кременчука Віталій Малецький пообіцяв, що опалювальний сезон розпочнеться «по нормативах і вчасно». Про це від заявив після засідання виконкому, відповідаючи на запитання журналістів.

Опалювальний сезон у Кременчуці, попри складну ситуацію, розпочнеться вчасно - віцемер з комуналки

За його словами, залишилося ще на тиждень робіт по ремонтах теплових мереж: тепловики працюють на вул. Лесі Українки (перехрестя з вул. Княгині Ольги), на вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, на вул. Генерала Манагарова.

- Ми теплоносій подамо, можливо, якісь роботи щодо ізоляції мереж, асфальтування буде завершено після того, як теплоносій подадуть по мережах, - сказав Віталій Малецький.

Проте на даний час договори на постачання газу з боку КремТЕЦ та вагонзаводу не підписані. Мер розраховує на чергові узгодження в Києві на наступному тижні.

2
Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: pravda.com
Теги: опалення опалювальний сезон
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Коментарі: 3

413
1
Kremen.Club:
Сьогодні, 12:27

Я уже начал отопительный сезон :) А в маркетопте только и слышно разговоры кто под сколькими одеялами спит.


4 1
1 083
antikola:
Сьогодні, 12:42

ну слава богу, барин успокоил холоповsmile

Цитата: Kremen.Club
Я уже начал
та все уже начали кондиционерами топить


0 1
413
1
Kremen.Club:
Сьогодні, 13:01

Цитата: antikola

ну слава богу, барин успокоил холоповsmile

Цитата: Kremen.Club
Я уже начал
та все уже начали кондиционерами топить

было дело топил кондиционером. за неимением большего можно, конечно, но занятие так себе, на ценителя. тепло только в комнате, в которой установлен внутренний блок, в ванной холодно как не топи, бонусом пыль гоняет по комнате, да и жизни компрессору работа в  режиме обогрева не продлевает. масляный обогреватель или конвектор в этом отношении комфортнее.


2 0

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