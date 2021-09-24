Мер Кременчука Малецький теж пообіцяв, що опалювальний сезон розпочнеться вчасно

Сьогодні, 12:19 Переглядів: 438 Коментарів: 3

Раніше таку ж обіцянку дав віцемер з комуналки Іван Москалик

Мер Кременчука Віталій Малецький пообіцяв, що опалювальний сезон розпочнеться «по нормативах і вчасно». Про це від заявив після засідання виконкому, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, залишилося ще на тиждень робіт по ремонтах теплових мереж: тепловики працюють на вул. Лесі Українки (перехрестя з вул. Княгині Ольги), на вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, на вул. Генерала Манагарова.

- Ми теплоносій подамо, можливо, якісь роботи щодо ізоляції мереж, асфальтування буде завершено після того, як теплоносій подадуть по мережах, - сказав Віталій Малецький.

Проте на даний час договори на постачання газу з боку КремТЕЦ та вагонзаводу не підписані. Мер розраховує на чергові узгодження в Києві на наступному тижні.