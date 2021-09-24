Moderna в місті закінчилася: тим, хто не встиг вакцинуватися другою дозою, пропонують Pfizer

Міністерство охорони здоров'я запевняє, що застосування препарату Pfizer як другої дози в подібних випадках є безпечним та ефективним
В Кременчуці закінчився запас вакцини Moderna, повідомив очільник департаменту охорони здоров'я Максим Середа під час засідання виконкому 24 вересня.
Загалом 90% тих, хто обрав для себе цю вакцину, встигли отримати по дві дози. Тим же, хто щепився першою дозою Moderna, але не встиг зробити друге щеплення, пропонують вакцину Pfizer. Про доцільність такої заміни МОЗ повідомило 17 вересня на своєму Telegram-каналі.
Максим Середа розповів, що в місті зробили все можливе, аби забезпечити людей двома дозами Moderna, але на заваді стали об'єктивні обставини:
Міністерство охорони здоров'я запевняє, що застосування препарату Pfizer як другої дози в подібних випадках є не тільки безпечним, а й ефективним.
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