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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Moderna в місті закінчилася: тим, хто не встиг вакцинуватися другою дозою, пропонують Pfizer

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 436 Коментарів: 1

 

Міністерство охорони здоров'я запевняє, що застосування препарату Pfizer як другої дози в подібних випадках є безпечним та ефективним

В Кременчуці закінчився запас вакцини Moderna, повідомив очільник департаменту охорони здоров'я Максим Середа під час засідання виконкому 24 вересня.

Загалом 90% тих, хто обрав для себе цю вакцину, встигли отримати по дві дози. Тим же, хто щепився першою дозою Moderna, але не встиг зробити друге щеплення, пропонують вакцину Pfizer. Про доцільність такої заміни МОЗ повідомило 17 вересня на своєму Telegram-каналі.

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Максим Середа розповів, що в місті зробили все можливе, аби забезпечити людей двома дозами Moderna, але на заваді стали об'єктивні обставини:

- Справа в тому, що ми отримували вакцину невеличкими партіями – по 1,5-2,5 тисячі і прорахувати наперед, скільки всього отримаємо, було неможливо. Усього в місто надійшло близько 10 тисяч доз Moderna. Звісно, ми ділили на дві частини кожну партію, але іноді з певних обставин люди не приходили на вакцинацію другою дозою вчасно. Їм переназначали вакцинацію на інший день, і графік дещо зсувався. Але кількість таких випадків невелика.

Міністерство охорони здоров'я запевняє, що застосування препарату Pfizer як другої дози в подібних випадках є не тільки безпечним, а й ефективним.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: вакцинація COVID-19 вакцина закінчилася
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Коментарі: 1

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Сьогодні, 12:31

Moderna, потом Pfizer, можно и наоборот. А может, еще и бустер Астра Зенеки влить спустя несколько месяцев? По их мнению, любой экспериментальный "коктейль" подойдет для нашего народа. Кто переживает за здоровье нации? Только сам отвечаешь за себя! И если вследствие введения этой смеси со здоровьем что-то случится, никто ответственности не несет.

 

Лучше бы они устраивали рейды и проверки в общественных местах и маршрутках, когда больные и с кашлем, эгоисты и невежи даже рот свой прикрыть не могут. А то заражать людей у нас - норма, но в то же время считают, что эта игра с вакцинами нас спасет!imp


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