Як кременчужани ставляться до вакцинації: опитування ТЪ

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 2 681 Коментарів: 17

У нас в редакції дві третини щеплені, а третина - ні

17 вересня Міністерство охорони здоров'я України дозволило комбінувати вакцини Pfizer та Moderna. Тобто, перше і друге щеплення можна зробити різними препаратами.

У зв'язку з цим ТЪ поцікавився, як кременчужани загалом сприймають процес вакцинації та карантинні обмеження і чи вважають щеплення ефективними.

Нагадаємо, всього від початку пандемії у місті зареєстрували 9 625 випадків хвороби: одужало 9 233, померло 277. 49 788 кременчужан щеплені від початку вакцинальної кампанії однією дозою. 40 633 отримали по дві дози. В Центрах вакцинації проводять щеплення вакцинами Pfizer, CoronaVac та AstraZeneca.

Більшість опитаних позитивно відгукується про саму процедуру вакцинування від вірусу та вважає її дієвим методом боротьби із захворюванням.