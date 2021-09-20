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Як кременчужани ставляться до вакцинації: опитування ТЪ

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 2 681 Коментарів: 17

 

У нас в редакції дві третини щеплені, а третина - ні

17 вересня Міністерство охорони здоров'я України дозволило комбінувати вакцини Pfizer та Moderna. Тобто, перше і друге щеплення можна зробити різними препаратами.

У зв'язку з цим ТЪ поцікавився, як кременчужани загалом сприймають процес вакцинації та карантинні обмеження і чи вважають щеплення ефективними.

Нагадаємо, всього від початку пандемії у місті зареєстрували 9 625 випадків хвороби: одужало 9 233, померло 277. 49 788 кременчужан щеплені від початку вакцинальної кампанії однією дозою. 40 633 отримали по дві дози. В Центрах вакцинації проводять щеплення вакцинами Pfizer, CoronaVac та AstraZeneca.

Більшість опитаних позитивно відгукується про саму процедуру вакцинування від вірусу та вважає її дієвим методом боротьби із захворюванням.

3
Автор: Антоніна Антошко Відео: Артем Коваленко
Теги: опитування вакцинація щеплення коронавірус

А ви щепилися від коронавірусу?

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Коментарі: 17

143
vsio nadoelo:
Сьогодні, 09:35

Надо было ещё добавить пункт: " Ні, бо не вважаю за потрібне." Принцип это одно, а необходимость этой прививки под большим вопросом.


34 12
967
Angel737:
Сьогодні, 09:45

Так, пройшов повний курс! 

P.S. 
Ежесуточная статситика умерших по Украине - +/- Около 100 человек! 

Думайте противники прививок!!!


19 28
3 531
1
zzzzzz:
Сьогодні, 10:00

Цитата: Angel737
Ежесуточная статситика умерших по Украине -
та погодите, скоро и не такую нарисуютsmile

В Буче Киевской области скончался 19-летний студент Украинского гуманитарного института. Третьекурсник факультета филологии Владимир Сало днем 13 сентября сделал прививку от коронавируса, а вечером у юноши развился отек легких. Бригада «скорой» около часа проводила реанимационные мероприятия, но потом констатировала смерть.

 дозволило комбінувати вакцини Pfizer та Moderna.
 ну-ну

Цитата: Angel737
Думайте


19 6
145
Джо:
Сьогодні, 10:15

прошел полный курс, но никого не подбиваю и не "рекламирую"


18 2
800
evil:
Сьогодні, 10:26

Не вижу смысла в взаимном метании говнеца противников/приверженцев вакцинации против covid. Это личное дело каждого. Я против принуждения к чему либо. И против взаимного буллинга. Время покажет что к чему (кто был прав) и расставит все на свои места.

Для меня ценно, что в данный момент для граждан Украины обеспечен свободный доступ к вакцинам, одобренным ВОЗ. Есть реальный выбор, в отличие от аборигенов скрепной соседней северной страны. Дальше личное дело каждого. 

Я лично вакцинировался вакциной Moderna. Выбор обусловлен сравнительно высокой вероятной заявленной эффективностью и более высокой температурой транспортировки в сравнении с Pfizer. Я не питаю иллюзий, что мне обеспечена гарантийная защита от covid. Зная проблемы своего личного здоровья с простудными заболеваниями понимаю, что всего лишь возможно вероятно теоретический может быть снизил риск тяжелых последствий в случае заболевания.

 


24 2
76
rva:
Сьогодні, 10:29

самый лучшиий естественный иммунитет... если кто то переболел ковидом то у него будет иммунитет и ему прививаться не надо...вакцинацией вмешиваться в естественный иммунитет не надо... определить переболел или не переболел можно с помощью теста на антитела Lg g ... если антитела есть вакцинироваться не надо, а если нет то лучше вакцинироваться... никто заранее не скажет в какой форме будет протекать болезнь у конкретного человека, в безсимтомной, в легкой, средней или тяжелой...  даже при средней форме течения возникают серьезные осложжнения, а при тяжелой форме течения возможен и летальный исход...при этом про осложнения можно не упоминать.. вакцина намного снижает риск тяжелой формы течения болезни..


17 3
166
GAndy:
Сьогодні, 10:38

Цитата: rva

самый лучшиий естественный иммунитет... если кто то переболел ковидом то у него будет иммунитет и ему прививаться не надо...вакцинацией вмешиваться в естественный иммунитет не надо... определить переболел или не переболел можно с помощью теста на антитела Lg g ... если антитела есть вакцинироваться не надо, а если нет то лучше вакцинироваться... никто заранее не скажет в какой форме будет протекать болезнь у конкретного человека, в безсимтомной, в легкой, средней или тяжелой...  даже при средней форме течения возникают серьезные осложжнения, а при тяжелой форме течения возможен и летальный исход...при этом про осложнения можно не упоминать.. вакцина намного снижает риск тяжелой формы течения болезни..

Естественную вакцианцию переживут далеко не все. Из-за этих натуралов будут забиты битком больницы и можно умереть привитому ... от аппендицита. От кори и прочей гадости прививают принудительно, и ничего. Тут в чем проблема?


17 8
3 531
1
zzzzzz:
Сьогодні, 10:50

Цитата: rva
самый лучшиий естественный иммунитет... если кто то переболел ковидом то у него будет иммунитет и ему прививаться не надо...вакцинацией вмешиваться в естественный иммунитет не надо... определить переболел или не переболел можно с помощью теста на антитела Lg g ... если антитела есть вакцинироваться не надо, а если нет то лучше вакцинироваться.
вот согласен, учитывая, что за пару лет уже процентов 80 переболело...
Цитата: GAndy
От кори и прочей гадости прививают принудительно, и ничего. Тут в чем проблема?
проблема в том, что никто не знает влияние самой вакцины на ваше здоровье как в короткой, так и длительной перспективе.


16 3
76
rva:
Сьогодні, 10:56

Цитата: GAndy
Цитата: rva

самый лучшиий естественный иммунитет... если кто то переболел ковидом то у него будет иммунитет и ему прививаться не надо...вакцинацией вмешиваться в естественный иммунитет не надо... определить переболел или не переболел можно с помощью теста на антитела Lg g ... если антитела есть вакцинироваться не надо, а если нет то лучше вакцинироваться... никто заранее не скажет в какой форме будет протекать болезнь у конкретного человека, в безсимтомной, в легкой, средней или тяжелой...  даже при средней форме течения возникают серьезные осложжнения, а при тяжелой форме течения возможен и летальный исход...при этом про осложнения можно не упоминать.. вакцина намного снижает риск тяжелой формы течения болезни..

Естественную вакцианцию переживут далеко не все. Из-за этих натуралов будут забиты битком больницы и можно умереть привитому ... от аппендицита. От кори и прочей гадости прививают принудительно, и ничего. Тут в чем проблема?

Если кто то "чудом" пережил  "естественную вакцинацию", по вашему ему надо еще и "искуственно вакцинироваться"?  Открою страшную тайну - мы все умрем. Но это не значит что головой думать не надо.


7 2
6
ovhell:
Сьогодні, 11:31

Я не сторонник прививок, но и не антипрививочник, я считаю, что ко всему нужно подходить осознанно и с убедительными обоснованиями принимать что-то или отрицать.

Я против принуждения к чему либо, у каждого человека должен быть свой личный выбор, свое личное мнение и ответстенность.

Как-то это не правильно, что людей делят теперь на вакцинированных и не вакцинированных. Те кто не сделал прививку считаются потенциальной угрозой для тех кто сделал. Такие действия властей к добру не приведут в ближайшем будущем.


15 1
550
1
Туся:
Сьогодні, 11:35

від хвороби померли мої друзі та колега по роботі. Не вийшли з реанімації!  Для мене це було жахливо! А, от що можна сказати про одну мою знайому , в якої вища освіта, і говорить, що не буду вакцінуватися, бо ті, що привилися через два роки стануть мутантами, або  ж здохнуть! Ну здохнемо ми колись усі! Безсмертними , ще ніхто не родився.


12 16
112
adf007:
Сьогодні, 12:31

Если на то пошло то почему не заставляют сделать зелёный паспорт от СПИДа, туберкулёза и других заболеваний? В чем критические отличия?



И вспоминается что условия хранения -70°цельсия, где вы видели в Украине транспортные услуги с такими параметрами?


10 5
451
Чувааак:
Сьогодні, 13:19

Цитата: zzzzzz
проблема в том, что никто не знает влияние самой вакцины на ваше здоровье как в короткой, так и длительной перспективе.
проблема в тому що ця тема роздута. Всі відразу стали експертами начитавшись/надивившись. Для прикладу - ви знаєте чим колять дітей від гепатитиу, туберкульозу, ДКП, КПП, віспи, ротовіруса, ІНВ, пневмокока і т.д.? Звісно - НІ!!!  І який вплив на організм цих щеплень теж не знаєте, бо це питання не роздмухано. Помирали від тих щеплень? - ТАК!!! за весь час тисячі, якщо не сотні тисяч, але це не зупиняє в перші дні життя робити щеплення, як не добровільно (ті хто розуміє вибираючи меньше зло), так примусово розуміючи що будуть обмеження в дитсадку/школі для невакцинованих


3 2
2
Summer_Wind:
Сьогодні, 13:22

Цитата: zzzzzz

проблема в том, что никто не знает влияние самой вакцины на ваше здоровье как в короткой, так и длительной перспективе.

Полная чушь.


2 5
3 531
1
zzzzzz:
Сьогодні, 13:28

Цитата: Чувааак
який вплив на організм цих щеплень теж не знаєте,
скільки років тим щепленням, яки вже у всьому світі вивчені і вдосконалені. І скільки вивчлася дія цих нових вакцин? в довгостроковому вимірі як вона себе поводить? Ви знаєте?Я ні.

Цитата: Summer_Wind
Полная чушь.


в чому? В тому , шо ніхто не мав змогу вивчити дії вакцини після 5 років, наприклад?


1 0
1
Пересічний_Мешканець:
Сьогодні, 14:03

1. Когда государство начинает заботиться обо мне бесплатно и показательно - ощущения ниже поясницы становятся неприятными.

2. Разработать и протестировать прививки за полгода - это нонсенс.

3. Никто, вообще никто - не отвечает за последствия и риск прививки. Более того - никто не смотрит на сопутствующие болезни и возможные осложнения. Скоро в любой подворотне можно будет ширнуться.

4. Вообще-то, называть вакциной те препараты, которые нам колят - неверно. Вакцины не борятся с белками, которые ассоциированы с вирусом.


7 1
3 531
1
zzzzzz:
Сьогодні, 15:04

шо опять!швидка настя у слуг

Безуглая заверила, что все время находится на связи Бурбой: все, что касается его показаний - это закрытая информация Почему прервали его сегодня, нардеп заявила: "Я не могу комментировать".

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