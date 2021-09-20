Як кременчужани ставляться до вакцинації: опитування ТЪ

17 вересня Міністерство охорони здоров'я України дозволило комбінувати вакцини Pfizer та Moderna. Тобто, перше і друге щеплення можна зробити різними препаратами.
У зв'язку з цим ТЪ поцікавився, як кременчужани загалом сприймають процес вакцинації та карантинні обмеження і чи вважають щеплення ефективними.
Нагадаємо, всього від початку пандемії у місті зареєстрували 9 625 випадків хвороби: одужало 9 233, померло 277. 49 788 кременчужан щеплені від початку вакцинальної кампанії однією дозою. 40 633 отримали по дві дози. В Центрах вакцинації проводять щеплення вакцинами Pfizer, CoronaVac та AstraZeneca.
Більшість опитаних позитивно відгукується про саму процедуру вакцинування від вірусу та вважає її дієвим методом боротьби із захворюванням.
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