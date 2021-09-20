25 вересня Полтавщина доєднається до екоакції Let’s do it Ukraine

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 454

Раніше акція планувалася на 18 вересня, але через дощ її перенесли

25 вересня Полтавщина разом з 24 регіонами України, 180 країнами світу та мільйонами активістів вийде на Всесвітній день прибирання. Подію відвідають представники органів влади, лідери думок, зірки та пересічні громадяни.

Організатори закликають брати з собою засоби індивідуального захисту, рукавички, великі пакети для сміття, запрошувати родину та друзів. Формати прибирань будуть різні.

До екоруху продовжують долучатися світові лідери: Президенти ряду країн, а також князь Монако Альберт ІІ, крон принцеса Швеції Вікторія, активістка Гретта Тунберг. В Україні акцію підтримують представники влади, зірки Наталка Карпа, Alyona Alyona, Джамала, Jerry Heil, Світлана Тарабарова, Маша Краш, Микита Вакулюк, Марія Мельник, Ілля Ярема, а також ряд блогерів, спортсменів, акторів, ведучих.

Організатор Всесвітнього дня прибирання в Україні – Всеукраїнський молодіжний рух «Let’s do it Ukraine» за підтримки ряду Міністерств, адміністрацій, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Міжнародна акція Всесвітнього дня прибирання «World Cleanup Day» проходить щороку та об’єднує понад 50 млн учасників. Минулого року 140 тис. учасників очистили понад 2138 локацій у 24 областях та 243 населених пунктах. Спільними зусиллями зібрано 764 тонни сміття.