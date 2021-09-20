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Кременчук

Став відомий переможець конкурсу стартапів, який отримав 50 тис грн від мерії

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 1 147

 

Переміг освітній проєкт «Я не тільки мама», автором якого є Марина Дем`ян

Переможцем конкурсу стартапів–2021 року став освітній проєкт «Я не тільки мама», автором якого є Марина Дем`ян. Як повідомляє пресслужба мерії, переможниця отримала сертифікат на суму 50 тис грн. Ці кошти були виділені з міського бюджету Кременчука.

Загалом до участі у конкурсі допустили 12 учасників, з них 5 дійшли до фіналу.

Цього року конкурс стартапів проходив у рамках ІІ регіонального бізнес-форуму УРБАН#БІЗНЕС#ФЕСТ. 17 вересня у бізнес-форумі брали участь підприємці малого та середнього бізнесу Кременчука та регіону, фахівці комунального та банківського секторів міста, представники територіальних громад міст Олександрії, Світловодська, селища міського типу Власівка Кіровоградської області, делегацій із Посольств Латвії, Литви, Словаччини, Польщі та представник проєкту «EU4Bisness: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП», GIZ, депутати міської та обласної рад тощо.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: стартап конкурс
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