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«Телефон в одній руці, маска на підборідді й цигарка в зубах», - мер Малецький про маршрутників

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 1 824 Коментарів: 7

 

Міський голова каже, що якщо водії не будуть дотримуватися маскового режиму, їх штрафуватимуть на 17 тисяч грн

На засіданні у мерії обговорювали те, що не всі маршрутники їздять в транспорті у масках.

- Я спостерігаю дуже уважно за роботою ваших підопічних, - сказав мер Віталій Малецький директору управління транспорту Руслану Івашині. - Як їздять водії у нас: телефон в одній руці, маска десь на підборідді, ще й цигарка в зубах. Відповідно так же себе ведуть і деякі пасажири.

Міський голова порадив, аби співробітники транспортного управління провели рейди: постояли хоча б 15 хвиин з телефонами в руках на зупинці «Водоканал» та подивилися, як їздять маршрутники. На це Руслан Івашина відповів, що його співробітники перевіряють і кінцеві зупинкі, і зупинки протягом маршруту не одну годину на день. Інколи водіїв відсторонюють від роботи. Та додав, що запропонує до цих рейдів залучати патрульну поліцію для більшої ефективності.

Крім того, мер звернувся до кременчужан з пропозицією фіксували порушення у громадському транспорті і надсилати фото та відео йому у фейсбук з номером автомобіля. Та додав: якщо водії не будуть дотримуватися маскового режиму, їх штрафуватимуть на 17 тисяч грн.

5
Автор: Катерина Турубара
Теги: карантин маски маршрутки водители штраф
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Коментарі: 7

57
waxettio:
Сьогодні, 09:33

уважаемый мер Виталик. Вам больше не чем заняться, чем смотреть за маршрутчиками??? займитесь работой !!!!


9 15
92
ww:
Сьогодні, 11:01

А як щодо міжобласного й міжміського транспорту, що від Амстору вирушають? 

Там же навіть у локдаун водії й пасажири без масок.

Пане мер, чому б не контролювати й ці служби перевезення?


3 0
386
gansit:
Сьогодні, 11:49

Все это бла,бла,бла.Не читает мэр и его помощники фейсбук.Мы им писали и не раз,что это за обед в 22 школе с 10 утра?А детям потом учится до 15.00. Может журналисты зададут этот вопрос!


8 0
451
Чувааак:
Сьогодні, 13:23

Цитата: gansit
что это за обед в 22 школе с 10 утра
краще сидячи в 10 ніж стоячи в 13 ))) і то не факт що вистоїш в черзі.

 

В 4 ліцеї крихітна їдальня, тому школярі теж розділені по класам і перевам, і чомусь батьки школярів це розуміють!..


0 2
112
adf007:
Сьогодні, 13:44

Ну это ж не тендеры по карманам тырить,

маршрутчики встают в 5 утра и ложатся  в 23:00



И если ты не хозяин, то твой заработок начинается после 19:00


1 1
3 531
1
zzzzzz:
Сьогодні, 13:47

Цитата: adf007
И если ты не хозяин,
почему , собственно?


0 0
112
adf007:
Сьогодні, 13:47

Лично я работал 2 недели на 15 маршруте 8 лет назад, и за 400€ в месяц не каждый захочет ложить своё здоровье


0 1

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