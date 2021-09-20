«Телефон в одній руці, маска на підборідді й цигарка в зубах», - мер Малецький про маршрутників

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 1 824 Коментарів: 7

Міський голова каже, що якщо водії не будуть дотримуватися маскового режиму, їх штрафуватимуть на 17 тисяч грн

На засіданні у мерії обговорювали те, що не всі маршрутники їздять в транспорті у масках.

- Я спостерігаю дуже уважно за роботою ваших підопічних, - сказав мер Віталій Малецький директору управління транспорту Руслану Івашині. - Як їздять водії у нас: телефон в одній руці, маска десь на підборідді, ще й цигарка в зубах. Відповідно так же себе ведуть і деякі пасажири.

Міський голова порадив, аби співробітники транспортного управління провели рейди: постояли хоча б 15 хвиин з телефонами в руках на зупинці «Водоканал» та подивилися, як їздять маршрутники. На це Руслан Івашина відповів, що його співробітники перевіряють і кінцеві зупинкі, і зупинки протягом маршруту не одну годину на день. Інколи водіїв відсторонюють від роботи. Та додав, що запропонує до цих рейдів залучати патрульну поліцію для більшої ефективності.

Крім того, мер звернувся до кременчужан з пропозицією фіксували порушення у громадському транспорті і надсилати фото та відео йому у фейсбук з номером автомобіля. Та додав: якщо водії не будуть дотримуватися маскового режиму, їх штрафуватимуть на 17 тисяч грн.