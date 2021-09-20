«Телефон в одній руці, маска на підборідді й цигарка в зубах», - мер Малецький про маршрутників

Міський голова каже, що якщо водії не будуть дотримуватися маскового режиму, їх штрафуватимуть на 17 тисяч грн
На засіданні у мерії обговорювали те, що не всі маршрутники їздять в транспорті у масках.
Міський голова порадив, аби співробітники транспортного управління провели рейди: постояли хоча б 15 хвиин з телефонами в руках на зупинці «Водоканал» та подивилися, як їздять маршрутники. На це Руслан Івашина відповів, що його співробітники перевіряють і кінцеві зупинкі, і зупинки протягом маршруту не одну годину на день. Інколи водіїв відсторонюють від роботи. Та додав, що запропонує до цих рейдів залучати патрульну поліцію для більшої ефективності.
Крім того, мер звернувся до кременчужан з пропозицією фіксували порушення у громадському транспорті і надсилати фото та відео йому у фейсбук з номером автомобіля. Та додав: якщо водії не будуть дотримуватися маскового режиму, їх штрафуватимуть на 17 тисяч грн.
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