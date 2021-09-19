«Кремінь» зазнав розгромної поразки у Хмельницькому

Сьогодні, 19 вересня, футбольний клуб «Кремінь» у Хмельницьку зазнав розгромної поразки з рахунком – 4:1. У підсумку «Поділля» завоювало 130 перемогу у Першій лізі.
Голи: Карпенко 54, 74, Пріхна 65, Савошко 78 - Панчишин 62
Попередження: Мораренко 20, Пріхна 79 - Галата 21, Бичков 50, Кошман 75, Бєлоусов 87
«Поділля»: Кучеренко, Пернацький, Веремієнко, Корохов, Цибульник, Пріхна (Прильопа 85), Савошко (Панасенков 90), Морговський, Островський (Ващишин 75), Мораренко (Матвєєнко 81), Карпенко (Коваль 75). Запасні: Алессіо, Волинець, Каверін. Головний тренер: Віталій Костишин
«Кремінь»: Мирний, Курелєх, Головко, Орел, Бєлоусов, Панчишин, Сейтхалілов (Навроцький 80), Бичков, Кошман (Білоус 85), Бойко, Галата. Запасні: Старченко, Алізаде, Молько, Авер’янов, Товкач. Головний тренер: Ігор Столовицький
Команди початок гри провели «розвідку боєм»: «Поділля» грало першим номером, а «Кремінь» намагався пройти на контратаках. В середині першого тайму «Кремінь» створив кілька небезпечних моментів біля воріт господарів. Спочатку небезпечно пробивав Богдан Бичков, Ігор Кошман пробив повз штангу, а до перерви Денис Галата прострелив вище воріт.
У другому таймі «Поділля» пішов у наступ, проте першими небезпечний момент створили «синьо-білі», коли Бичков з-за меж штрафної стряхнув поперечину. Не забиваєш ти – забивають тобі, й за кілька хвилин господарі відкрили рахунок. Карпенко після передачі Пріхни пробив у кут не залишивши шансів Мирному – 1:0. Команда Костишина після забитого гола не зупинилася і побігла на куражі забивати ще, але Карпенко зовсім трохи не встиг замкнути подачу Савошка з кутового.
Хоч кременчужани пропустили, але на хвилину їм посміхнулася вдача й вдалося зрівняти рахунок. Невдала подача Бойка, й після серії рикошетів м’яч відлетів точно на голову Панчишину, який без роздумів відправив м’яч у сітку – 1:1. Не встигли команди оговтатися, як «Поділля» вийшло вперед.
Спочатку Пріхн з подачі Островського розстріляв ворота «Кременя», а згодом Карпенко сильним ударом збільшив перевагу. Під час передачі м’яча від Мораренка до автора голу один із захисників «Кременя» лежав на полі, що «завадило» нападнику опинитися в офсайді. На 78 хвилині «Поділля» довело справу до розгрому - Савошко замкнув передачу партнера по команді – 4:1.
Нагадаємо, що у попередньому турі кременчуцький «Кремінь» переміг «Агробізнес» з рахунком – 3:1. Вихованця Дениса Галату визнали найкращим молодшим гравцем туру.
«Кремінь» - «Агробізнес» (Волочиськ) 3:1
Голи: Бойко 51, Панчишин 56, Галата 87 - Черненко 8, пенальті
Попередження: Головко 60 - Думанюк 59, Юхимович 72
Вилучення: Юхимович (73, друга жовта)
«Кремінь»: Мирний, В.Сидоренко (Курелєх 42), Головко, Орел, Бєлоусов, Панчишин, Сейтхалілов (Бичков 88), Авер’янов (Кошман 57), Бойко, Галоян (Мурашов 57), Галата (Навроцький 90+1). Запасні: Старченко, Д.Сидоренко, Пилипенко, Алізаде, Молько, Білоус. Головний тренер: Ігор Столовицький
«Агробізнес»: Мозіль, Слотюк, Юхимович, І.Когут, Ємаєв (Бойчук 46), Вербний, Думанюк, Синиця (Семенюк 63), М.Когут, Груша (Гудзінський 78), Черненко (Семенець 30). Запасні: Артим. Головний тренер: Олександр Чижевський
Турнірна таблиця
|М
|Команда
|I
|П
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|"Металіст"
|9
|8
|1
|0
|23-4
|25
|2
|"Кривбас"
|9
|6
|2
|1
|21-8
|20
|3
|"Полісся"
|9
|5
|1
|3
|12-6
|16
|4
|"Альянс"
|8
|5
|1
|2
|16-7
|16
|5
|"Оболонь"
|7
|4
|2
|1
|8-4
|14
|6
|"Волинь"
|9
|3
|4
|2
|8-9
|13
|7
|"Краматорськ"
|8
|4
|0
|4
|9-11
|12
|8
|"Поділля"
|9
|3
|3
|3
|12-8
|12
|9
|"Нива" Т
|8
|3
|3
|2
|7-9
|12
|10
|"Кремінь"
|9
|4
|0
|5
|11-16
|12
|11
|"Олімпік"
|9
|3
|2
|4
|9-10
|11
|12
|"Прикарпаття"
|9
|3
|2
|4
|13-13
|11
|13
|"Гірник-Спорт"
|9
|2
|1
|6
|4-12
|7
|14
|"ВПК-Агро"
|9
|2
|0
|7
|6-15
|6
|15
|"Агробізнес"
|9
|1
|3
|5
|6-13
|6
|16
|"Ужгород"
|8
|0
|1
|7
|5-25
|1
У понеділок, 27 вересня, «Кремінь» прийме вдома «Альянс». Початок гри о 16.15 години.