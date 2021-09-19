«Кремінь» зазнав розгромної поразки у Хмельницькому

Сьогодні, 19:29 Переглядів: 318

Сьогодні, 19 вересня, футбольний клуб «Кремінь» у Хмельницьку зазнав розгромної поразки з рахунком – 4:1. У підсумку «Поділля» завоювало 130 перемогу у Першій лізі.

«Поділля» - «Кремінь» - 4:1

Голи: Карпенко 54, 74, Пріхна 65, Савошко 78 - Панчишин 62

Попередження: Мораренко 20, Пріхна 79 - Галата 21, Бичков 50, Кошман 75, Бєлоусов 87

«Поділля»: Кучеренко, Пернацький, Веремієнко, Корохов, Цибульник, Пріхна (Прильопа 85), Савошко (Панасенков 90), Морговський, Островський (Ващишин 75), Мораренко (Матвєєнко 81), Карпенко (Коваль 75). Запасні: Алессіо, Волинець, Каверін. Головний тренер: Віталій Костишин

«Кремінь»: Мирний, Курелєх, Головко, Орел, Бєлоусов, Панчишин, Сейтхалілов (Навроцький 80), Бичков, Кошман (Білоус 85), Бойко, Галата. Запасні: Старченко, Алізаде, Молько, Авер’янов, Товкач. Головний тренер: Ігор Столовицький

Команди початок гри провели «розвідку боєм»: «Поділля» грало першим номером, а «Кремінь» намагався пройти на контратаках. В середині першого тайму «Кремінь» створив кілька небезпечних моментів біля воріт господарів. Спочатку небезпечно пробивав Богдан Бичков, Ігор Кошман пробив повз штангу, а до перерви Денис Галата прострелив вище воріт.

У другому таймі «Поділля» пішов у наступ, проте першими небезпечний момент створили «синьо-білі», коли Бичков з-за меж штрафної стряхнув поперечину. Не забиваєш ти – забивають тобі, й за кілька хвилин господарі відкрили рахунок. Карпенко після передачі Пріхни пробив у кут не залишивши шансів Мирному – 1:0. Команда Костишина після забитого гола не зупинилася і побігла на куражі забивати ще, але Карпенко зовсім трохи не встиг замкнути подачу Савошка з кутового.

Хоч кременчужани пропустили, але на хвилину їм посміхнулася вдача й вдалося зрівняти рахунок. Невдала подача Бойка, й після серії рикошетів м’яч відлетів точно на голову Панчишину, який без роздумів відправив м’яч у сітку – 1:1. Не встигли команди оговтатися, як «Поділля» вийшло вперед.

Спочатку Пріхн з подачі Островського розстріляв ворота «Кременя», а згодом Карпенко сильним ударом збільшив перевагу. Під час передачі м’яча від Мораренка до автора голу один із захисників «Кременя» лежав на полі, що «завадило» нападнику опинитися в офсайді. На 78 хвилині «Поділля» довело справу до розгрому - Савошко замкнув передачу партнера по команді – 4:1.

Нагадаємо, що у попередньому турі кременчуцький «Кремінь» переміг «Агробізнес» з рахунком – 3:1. Вихованця Дениса Галату визнали найкращим молодшим гравцем туру.

«Кремінь» - «Агробізнес» (Волочиськ) 3:1

Голи: Бойко 51, Панчишин 56, Галата 87 - Черненко 8, пенальті

Попередження: Головко 60 - Думанюк 59, Юхимович 72

Вилучення: Юхимович (73, друга жовта)

«Кремінь»: Мирний, В.Сидоренко (Курелєх 42), Головко, Орел, Бєлоусов, Панчишин, Сейтхалілов (Бичков 88), Авер’янов (Кошман 57), Бойко, Галоян (Мурашов 57), Галата (Навроцький 90+1). Запасні: Старченко, Д.Сидоренко, Пилипенко, Алізаде, Молько, Білоус. Головний тренер: Ігор Столовицький

«Агробізнес»: Мозіль, Слотюк, Юхимович, І.Когут, Ємаєв (Бойчук 46), Вербний, Думанюк, Синиця (Семенюк 63), М.Когут, Груша (Гудзінський 78), Черненко (Семенець 30). Запасні: Артим. Головний тренер: Олександр Чижевський

Турнірна таблиця

М Команда I П Н П РМ О 1 "Металіст" 9 8 1 0 23-4 25 2 "Кривбас" 9 6 2 1 21-8 20 3 "Полісся" 9 5 1 3 12-6 16 4 "Альянс" 8 5 1 2 16-7 16 5 "Оболонь" 7 4 2 1 8-4 14 6 "Волинь" 9 3 4 2 8-9 13 7 "Краматорськ" 8 4 0 4 9-11 12 8 "Поділля" 9 3 3 3 12-8 12 9 "Нива" Т 8 3 3 2 7-9 12 10 "Кремінь" 9 4 0 5 11-16 12 11 "Олімпік" 9 3 2 4 9-10 11 12 "Прикарпаття" 9 3 2 4 13-13 11 13 "Гірник-Спорт" 9 2 1 6 4-12 7 14 "ВПК-Агро" 9 2 0 7 6-15 6 15 "Агробізнес" 9 1 3 5 6-13 6 16 "Ужгород" 8 0 1 7 5-25 1

У понеділок, 27 вересня, «Кремінь» прийме вдома «Альянс». Початок гри о 16.15 години.