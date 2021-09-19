Дубль хокеїста Ворони приніс «Кременчуку» перемогу в першому матчі чемпіонату

Сьогодні, 19 вересня, у Краматорську відбувся матч першого туру чемпіонату Української хокейної ліги, де місцевий клуб приймав «Кременчук».
Шайби: 1:0 Жвачкін (Середницький, Геворкян), 5:25. 1:1 Ворона (Нікулін), 17:08. 1:2 Созонов (Кошелев), 28:01. 1:3 Ворона (Савицький), 34:50. 1:4 Созонов (Кошелев), 41:51. 2:4 Сірченко (Таран, Ковальов - більш.), 46:45. 2:5 Коробов (Денискін), 59:24.
Краматорськ: Кучер (Макаренко); Таран - Сірченко, Мальцев - Бабрусев, Афанасьєв - Ваулин; Столяренко - Ковальов - Градович, Жвачкін - Семенов - Гриценко, Говорушко - Калинич - Кобильнік, Геворкян - Середницький - Суховольський.
Кременчук: Боярчук (Гордюшин); Яковлєв - Богачонок, Тимофєєв - Забавін, Грицьких - Толстушко, Горлушко ; Коробов - Скуматов - Денискін, Созонов - Кошелев - Нікулін, Савченко - Гриценко - Сеник, Савицький - Ворона - Сібілевіч.
«Краматорську» вдалося відкрити рахунок вже на 6-й хвилині зустрічі - Андрій Жвачкин викотився з-за воріт, і з незручної руки переграв Михайла Боярчука. Але на це кременчужани відповіли точним кидком Олексія Ворони, яка стала першою офіційною шайбою ХК «Кременчук» у новому сезоні УХЛ 2021/22.
До середини другого ігрового відрізка підопічні Олександра Савицького вийшли вперед, коли Дмитро Созонов в дотик переправив шайбу у сітку воріт після передачі Антона Кошелева. На другу перерву команди пішли за переваги гостей у дві шайби, завдяки зробившого дубль Ворони.
У третьому періоді команди обмінялися голами - спочатку Дмитро Созонов закинув свою другу шайбу у матчі, а чотирма хвилинами пізніше Валентин Сірченко реалізував чисельну перевагу «Краматорська». Відзначимо, що Михайло Боярчук відбив буліт.
Під завісу матчу Олег Тимченко пішов ва-банк і випустив шостого польового гравця, однак «Краматорськ» пропустив - в порожні ворота шайбу відправив Олександр Коробов, який забезпечив підсумкової рахунок 2:5! Є перша перемога у сезоні!
Головний тренер ХК «Кременчук» Олександр Савицький:
- Була непроста гра, і я радий, що хлопці до кінця боролися, лягали під шайби та проявляли мужність. Ми володіли ініціативою, але трохи втомилися в третьому періоді, видалення нас трохи підвели. А так в принципі я задоволений грою, і саме ось такою безстрашністю. Це тільки початок, будемо сподіватися, що набиратимемо по ходу чемпіонату ще кращу форму та більш організовано зіграємо. Грали непогано, створювали моменти, я задоволений.
Головний тренер «Краматорська» Олег Тимченко:
- Поставлені завдання на матч не виконали, тому що на тренуваннях відпрацьовуємо одне, а в грі хлопці цього не робили.
Індивідуальні помилки спричинили пропущені голи, будемо над цим працювати.
Наступну гру «Кременчук» зіграє вдома на арені «Айсберг» 21 вересня о 18:30 з харківським «Рулов Одд».