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Кременчук

Де і коли 20 вересня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

Сьогодні, 16:07 Переглядів: 298

 

Світла не буде через проведення планових ремонтних робіт

20 вересня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.

З 6.00 до 18.00 через виконання планових робіт на ТП світла не буде за адресами:

  • проспект Лесі Українки, 138, 140, 142;
  • вул. Велика Набережна 1, 1а, 7, 9, 13;
  • вул. Олександрійська 18, 27-49,
  • вул. Сергія Єфрємова,
  • вул. Самойлова,
  • пров. Шкільний,
  • пров. Транспортний.

З 6.00 до 19.00 через виконання планових робіт на ПЛ світла не буде за наступними адресами:

  • вул. Чкалова,
  • пров. Сінний,
  • пр. Приозерний,
  • туп. Проточний.

З 8.00 до 18.00 через виконання планових робіт на ПЛ світла не буде за адресами:

  • вул. Василя Стуса,
  • вул. Івана Миколайчука,
  • вул. Мєндєлєєва,
  • вул. Хорольська, 69-117,
  • пров. Козачий,
  • пров. Стрілецький,
  • пров. Сороченський,
  • пров. Фабричний,
  • вул. Академіка Герасимовича, 12-46;
  • вул. 3-х космонавтів,
  • вул. Уляни Громової,
  • пров. Дніпровський,
  • пров. Олександра Олеся, 31-39;
  • пров. Новохацького, 21-49.

З 13.00 до 17.00 через виконання планових робіт на ТП світла не буде за наступними адресами:

  • дитячий садок №14,
  • вул. Юрія Кондратюка, 12,
  • вул. Кооперативна, 77-108,
  • вул. Юрія Кондратюка, 1-48,
  • пров. Кооперативний, 4-35,
  • пров. Макаренка,
  • пров. Західний,
  • пр. Макаренка,
  • 2-й пр. Макаренка,
  • 1-й пр. Юрія Кондратюка,
  • туп. Юрія Кондратюка.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: отключение света Полтаваоблэнерго график
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