Де і коли 20 вересня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

Світла не буде через проведення планових ремонтних робіт
20 вересня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.
З 6.00 до 18.00 через виконання планових робіт на ТП світла не буде за адресами:
- проспект Лесі Українки, 138, 140, 142;
- вул. Велика Набережна 1, 1а, 7, 9, 13;
- вул. Олександрійська 18, 27-49,
- вул. Сергія Єфрємова,
- вул. Самойлова,
- пров. Шкільний,
- пров. Транспортний.
З 6.00 до 19.00 через виконання планових робіт на ПЛ світла не буде за наступними адресами:
- вул. Чкалова,
- пров. Сінний,
- пр. Приозерний,
- туп. Проточний.
З 8.00 до 18.00 через виконання планових робіт на ПЛ світла не буде за адресами:
- вул. Василя Стуса,
- вул. Івана Миколайчука,
- вул. Мєндєлєєва,
- вул. Хорольська, 69-117,
- пров. Козачий,
- пров. Стрілецький,
- пров. Сороченський,
- пров. Фабричний,
- вул. Академіка Герасимовича, 12-46;
- вул. 3-х космонавтів,
- вул. Уляни Громової,
- пров. Дніпровський,
- пров. Олександра Олеся, 31-39;
- пров. Новохацького, 21-49.
З 13.00 до 17.00 через виконання планових робіт на ТП світла не буде за наступними адресами:
- дитячий садок №14,
- вул. Юрія Кондратюка, 12,
- вул. Кооперативна, 77-108,
- вул. Юрія Кондратюка, 1-48,
- пров. Кооперативний, 4-35,
- пров. Макаренка,
- пров. Західний,
- пр. Макаренка,
- 2-й пр. Макаренка,
- 1-й пр. Юрія Кондратюка,
- туп. Юрія Кондратюка.