Де і коли 20 вересня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

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Світла не буде через проведення планових ремонтних робіт

20 вересня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.

З 6.00 до 18.00 через виконання планових робіт на ТП світла не буде за адресами:

проспект Лесі Українки, 138, 140, 142;

вул. Велика Набережна 1, 1а, 7, 9, 13;

вул. Олександрійська 18, 27-49,

вул. Сергія Єфрємова,

вул. Самойлова,

пров. Шкільний,

пров. Транспортний.

З 6.00 до 19.00 через виконання планових робіт на ПЛ світла не буде за наступними адресами:

вул. Чкалова,

пров. Сінний,

пр. Приозерний,

туп. Проточний.

З 8.00 до 18.00 через виконання планових робіт на ПЛ світла не буде за адресами:

вул. Василя Стуса,

вул. Івана Миколайчука,

вул. Мєндєлєєва,

вул. Хорольська, 69-117,

пров. Козачий,

пров. Стрілецький,

пров. Сороченський,

пров. Фабричний,

вул. Академіка Герасимовича, 12-46;

вул. 3-х космонавтів,

вул. Уляни Громової,

пров. Дніпровський,

пров. Олександра Олеся, 31-39;

пров. Новохацького, 21-49.

З 13.00 до 17.00 через виконання планових робіт на ТП світла не буде за наступними адресами: